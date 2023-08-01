Demet Özdemir'e yeni ilişki iddiası!

Oğuzhan Koç ile boşandıktan bir süre sonra Yunan DJ Sergio ile aşk yaşadığı iddia edilen Demet Özdemir, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. O karede DJ Sergio'nun da olması dikkat çekti.

Oyuncu Demet Özdemir son dönemin parlayan yıldızlarından.Canlandırdığı farklı karakterlerle kariyerini yükselten Özdemir, Oğuzhan Koç ile 28 Ağustos 2022’de nikah masasına oturdu. Düğünleri çeşitli yönlerden eleştirilen çiftin evliliği çok da uzun sürmedi. 1 yıl dolmadan krizler yaşayan çift, 8 Mayıs’ta boşandı.Boşanmanın ardından Yunanistan’da tatile çıkan ünlü oyuncu, Atina’dan 275 bin Euro’ya (8 milyon 250 bin TL) ev satın aldı.Özdemir bu süreçte tanıştığı Yunan DJ Sergio ile yakınlaştı. Bir başka iddiaya göre ise ikili çoktan bir ilişki yaşamaya başladı.Konu hakkındaki son gelişme ise Demet Özdemir’in sosyal medya paylaşımı oldu. Özdemir’in Instagram hesabından yaptığı paylaşımda DJ Sergio da vardı.İşte o fotoğraf…