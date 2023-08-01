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Burcu Esmersoy: Beni sevgilimle çekin!

Sunucu Burcu Esmersoy ile yaz sonunda nikâh masasına oturmaya hazırlandığı oyun yazılımcısı Nazım Akmandil, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere yansıdı.

Ekleme: 1.08.2023 - 01:10 Güncelleme: 1.08.2023 - 01:11 / Editör: Ozge Selin
Burcu Esmersoy, uzun süredir aşk yaşadığı kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil ile eylül ayında hayatını birleştirecek. 46 yaşındaki güzel; İtalya, İstanbul ve Bodrum'da düğün yapacak.

Alışveriş için geldikleri İstinyePark'ta objektiflere yansıyan ikiliden Esmersoy, basın mensuplarının fotoğraf isteği üzerine, "Beni sevgilimle çekin" ricasında bulundu.

Burcu Esmersoy: Beni sevgilimle çekin!

"İTALYA'DA, TEKLİF ALDIĞIM YERDE EVLENECEĞİM"

İtalyan iş insanı Massimo Cusimano (2005-2008) ve Berk Suyabatmaz (2018-2019) ile evlenip boşanan Esmersoy, "Gelinliğin çok merak ediliyor" sözleri üzerine düğünüyle ilgili detayları anlatmıştı.

Burcu Esmersoy: Beni sevgilimle çekin!

Şu ana kadar giydiğim gelinliklerde hata yapmadım. Bu sefer de yapmam diye düşünüyorum. Tasarımcımın after parti için bana güzel bir sürprizi olacak. Ailemiz ve yakın arkadaşlarımızla 1-3 Eylül arasında İtalya'da düğün yapacağız. Bir sürü arkadaşımız olduğu için İstanbul'da ve Bodrum'da da düğün olacak. İtalya'da evlilik teklifini aldığım yerde evleneceğiz. Nazım'la ilk birlikte olmaya başladığımız günden beri evleneceğimizi biliyordum. Bodrum'da nikâh öncesi erkek ve kadının bekarlığa vedası gibi bir şey olacak.

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