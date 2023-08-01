Berkay konserinde Oğuzhan Koç sürprizi!

Berkay, konserinde Oğuzhan Koç’u alkışlar arasında sahneye davet ederken, ‘Sonunda’ parçasını kendisine veren meslektaşı ile şarkıyı birlikte söyledi."SÜRPRİZ OLSUN DİYE ARKADA BEKLİYORDUM"İlk yarının sonuna doğru sahneye konuk olan Koç, "Hoş geldiniz. Sürpriz olsun diye arkada bekliyordum ama aranızda olup bu muhteşem konserde ben de eğlenmek isterdim" açıklamasını yaptı.Oğuzhan'ın çok yakın dostu ve kıymetli bir arkadaşı olduğunu söyleyen Berkay, "Benim de senden bir isteğim olamaz mı?" diyerek şarkı istedi. ‘Yokluğunda Yüz Çevirdim Aşka’ ve ‘Ağlamadım’ şarkılarını söyleyen Oğuzhan Koç, daha sonra mikrofonu Berkay'a devretti.