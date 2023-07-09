Gönlünü futbolcuya kaptırdı
Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Melisa Aslı Pamuk'un yeni sevgilisi de futbolcu..
Bir dönem Oğuzhan Özyakup ile aşk yaşayan güzel oyuncu ve manken Melisa Aslı Pamuk, gönlünü yine bir futbolcuya kaptırdı.
İddialara göre, milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile yakınlaşan Pamuk, bu yaza aşkla girişini yaptı. İkilinin Çeşme tatilinde tanıştıkları iddia edildi.
Melisa Aslı Pamuk, gönlünü Yusuf Yazıcı'ya aşk yaşıyor
Taze aşıkların sosyal medyadan birbirlerini takip etmesi de dedikoduları alevlendirdi.
Oğuzhan Özyakup'la evlenecekti
Pamuk, Oğuzhan Özyakup'la evliliğinin eşiğinden dönmüştü. Güzel oyuncu geçtiğimiz aylarda da Fenerbahçeli Altay Bayındır ile anılmıştı.
İddialara göre, milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile yakınlaşan Pamuk, bu yaza aşkla girişini yaptı. İkilinin Çeşme tatilinde tanıştıkları iddia edildi.
Melisa Aslı Pamuk, gönlünü Yusuf Yazıcı'ya aşk yaşıyor
Taze aşıkların sosyal medyadan birbirlerini takip etmesi de dedikoduları alevlendirdi.
Oğuzhan Özyakup'la evlenecekti
Pamuk, Oğuzhan Özyakup'la evliliğinin eşiğinden dönmüştü. Güzel oyuncu geçtiğimiz aylarda da Fenerbahçeli Altay Bayındır ile anılmıştı.