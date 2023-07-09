Gönlünü futbolcuya kaptırdı

Bir dönem Oğuzhan Özyakup ile aşk yaşayan güzel oyuncu ve manken Melisa Aslı Pamuk, gönlünü yine bir futbolcuya kaptırdı.İddialara göre, milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile yakınlaşan Pamuk, bu yaza aşkla girişini yaptı. İkilinin Çeşme tatilinde tanıştıkları iddia edildi.Taze aşıkların sosyal medyadan birbirlerini takip etmesi de dedikoduları alevlendirdi.Pamuk, Oğuzhan Özyakup'la evliliğinin eşiğinden dönmüştü. Güzel oyuncu geçtiğimiz aylarda da Fenerbahçeli Altay Bayındır ile anılmıştı.