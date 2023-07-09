Doğum gününde Roman şov yaptı

Şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.Sesi, şarkıları ve cesur kareleriyle gündemden düşmeyen Bastık, son olarak doğum günü partisindeki pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.30 yaşına giren şarkıcı, İzmir'deki evinde yakın arkadaşlarını davet ettiği bir organizasyon düzenledi.Doğum gününde konsept ise Roman havası oldu.Renkli bir kıyafet tercih eden Bastık, 'Gacı 30 oldu' yazılı tefi eline aldı.O anlarına ait karelerini de sosyal medyadan paylaştı.Öte yandan şarkıcının partideki kıvrak dansı da gündem oldu.Genç şarkıcının kareleri kısa sürede çok sayıda beğeni alırken hayranlarından da övgü dolu yorumlar geldi.