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Cenaze programı belli oldu

MFÖ grubunun sevilen solisti usta sanatçı Özkan Uğur, 69 yaşında hayata veda etti. Uğur'un cenaze töreni 11 Temmuz Salı günü AKM'de yapılacak.

Ekleme: 9.07.2023 - 11:05 Güncelleme: 9.07.2023 - 11:06 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur, hayatını kaybetti.

Dün gelen acı haber, milyonlarca sevenini adeta yasa boğdu.

MFÖ grubunun solisti Uğur, 2013 yılında lenfomaya yakalandı. Sanatçı, yapılan tedaviler sonucunda 3 kez kanseri yenmişti.

Geçtiğimiz günlerde ise yeniden rahatsızlanan Uğur'un hastalığının tetiklendiği ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Sevenlerini korkutan haberin ardından sanatçının ailesinden güzel haber gelmiş, sağlık durumunun iyiye gittiği açıklanmıştı.

Bakan Koca acı haberi paylaştı
Dün ise acı haber duyuruldu.

Sağlık bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Özkan Uğur’u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cenaze programı belli oldu
Ardından sanat camiasından ve siyasi isimlerden art arda başsağlığı mesajları yayınlandı.

Uğur'un, her kesimden sevilen bir isim olması ise dikkat çekti.

Öte yandan Özkan Uğur’un cenaze töreninin ayrıntıları de belli oldu.

"Tören salı günü yapılacak"
Tören programı, çok sayıda filmde birlikte rol aldığı oyuncu Zafer Algöz tarafından paylaşıldı.

Algöz, “Özkan Uğur’un cenaze töreni 11 Temmuz Salı günü AKM'de saat 11.00'de yapılacak. Taksim Camii'nde öğle cenaze namazı kılınacak ve ardından Karacaahmet'te defnedilecektir. Tüm sevenlerinin ve ülkemizin başı sağ olsun.” notuyla paylaştı.
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