Çağla Şikel ve Nail Gönenli barıştı

Sunucu ve Çağla Şikel, 2015’te 2 çocuğunun babası Emre Altuğ ile boşandı.Boşanma sürecinin ardından adı başka bir aşkla anılmayan Çağla Şikel, kendisini çocuklarına adadı.Avukat Nail Gönenli ile bir aşka yelken açan Çağla Şikel’in ocak ayında başlayan ilişkisinden kötü haber geldi.Geçtiğimiz haftalarda ayrılık haberi çıkan çiftin dostça bir ayrılık kararı aldığı belirtilmişti.Çiçeği burnunda çift, ayrılığa fazla dayanamadı.Sosyal medya hesabından Şikel ile sarıldığı bir fotoğrafı paylaşan Gönenli şu notu düştü, “Söylenecekler yazıldı”…