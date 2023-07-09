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Bebeğiyle pozlarını paylaştı

Kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile dünyaevine giren 39 yaşındaki oyuncu Aslı Enver, kızı Elay'ı dünyaya getirdi. Sosyal medya hesabından aile pozlarını paylaşan oyuncuya, yorum ve beğeni yağdı.

Ekleme: 9.07.2023 - 10:33 Güncelleme: 9.07.2023 - 10:35 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu Aslı Enver anne oldu...

Yer aldığı projelerdeki başarılarıyla ve güzelliği ile geniş bir hayran kitlesi olan Enver, yaşadığı aşklarla da adından söz ettiriyor.

İlk olarak meslektaşı Birkan Sokullu ile dünyaevine giren oyuncu, ardından boşanma kararı almış uzun süre kimseyle anılmamıştı.

Aradığı aşkı iş insanında buldu
Enver, bir süre sonra gönlünü ise şarkıcı Murat Boz'a kaptırdı. Çiftin birlikteliği evlilikle sonuçlanır diye beklenirken ayrılık haberi geldi.

Bunun üzerine Aslı Enver, yeniden kariyerine odaklandı. Aşk kendisi için bir kez daha kaçınılmaz oldu ve iş insanı Berkin Gökbudak ile anıldı.

Oyuncu, 2022'nin Kasım ayında sürpriz bir kararla nikah masasına oturdu.

Elay bebek dünyaya geldi
Çift, sessiz sedasız sadece bir organizasyonla evlendi. Kısa süre sonra oyuncunun bebek beklediği öğrenildi.

39 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde kızı Elay'ı dünyaya getirdi.

Hayranları fotoğraf beklerken Enver'den aile pozu geldi.

Bebeğiyle pozlarını paylaştı

"Hoş geldin Eloşum"
Enver paylaşıma; "Benim güzel ailem. 4 Temmuz 2023. Hayatımın en özel günü... Ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen herkese yürekten teşekkürler. Mutlu, huzurlu, bol kahkahalı büyütebilmek dileğiyle. Hoş geldin Eloşum." notunu ekledi.

Çoklu karelerin yer aldığı paylaşımda oyuncu kızına da yer verdi.

Kısa sürede büyük beğeni alan karelere, çok sayıda ünlü isim de yorum yağdırdı.

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