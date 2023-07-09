Bebeğiyle pozlarını paylaştı

Oyuncu Aslı Enver anne oldu...Yer aldığı projelerdeki başarılarıyla ve güzelliği ile geniş bir hayran kitlesi olan Enver, yaşadığı aşklarla da adından söz ettiriyor.İlk olarak meslektaşı Birkan Sokullu ile dünyaevine giren oyuncu, ardından boşanma kararı almış uzun süre kimseyle anılmamıştı.Enver, bir süre sonra gönlünü ise şarkıcı Murat Boz'a kaptırdı. Çiftin birlikteliği evlilikle sonuçlanır diye beklenirken ayrılık haberi geldi.Bunun üzerine Aslı Enver, yeniden kariyerine odaklandı. Aşk kendisi için bir kez daha kaçınılmaz oldu ve iş insanı Berkin Gökbudak ile anıldı.Oyuncu, 2022'nin Kasım ayında sürpriz bir kararla nikah masasına oturdu.Çift, sessiz sedasız sadece bir organizasyonla evlendi. Kısa süre sonra oyuncunun bebek beklediği öğrenildi.39 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde kızı Elay'ı dünyaya getirdi.Hayranları fotoğraf beklerken Enver'den aile pozu geldi.Enver paylaşıma; "Benim güzel ailem. 4 Temmuz 2023. Hayatımın en özel günü... Ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen herkese yürekten teşekkürler. Mutlu, huzurlu, bol kahkahalı büyütebilmek dileğiyle. Hoş geldin Eloşum." notunu ekledi.Çoklu karelerin yer aldığı paylaşımda oyuncu kızına da yer verdi.Kısa sürede büyük beğeni alan karelere, çok sayıda ünlü isim de yorum yağdırdı.