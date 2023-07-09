Afra Saraçoğlu'ndan Arda Güler paylaşımı

Real Madrid ile 6 yıllık anlaşma sağlayan Arda Güler, Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı. Genç yaşında böyle bir başarıya imza atmasıyla herkesin dikkatini çeken Arda Güler'e mesaj yağdı.Yalı Çapkını'nındaki rol arkadaşı hem de sevgilisi olan Mert Ramazan Demir ile yurt dışı tatili yapan güzel oyuncu Arda Güler'i paylaşarak "Yolun açık şansın bol olsun" yazdı.Güzel oyuncu daha önce Fenerbahçe formasını tanıtmış ve "Bugün daha küçük bir çocukken renklerine aşık olduğum takım için forma tanıtımında bulunmak benim için büyük bir onurdu" demişti.