Zara, Tanyeli'nin son halini paylaştı!

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Tanyeli'nin, geçtiğimiz haftalarda pankreas kanseri olduğu ortaya çıkmıştı. Tedavi gördüğü hastanedeki odasından video paylaşım yapan ünlü isim, sağlık durumu hakkında konuşmuştu."Bu videoyu size borç biliyorum" diyen Tanyeli, "O güzel mesajlarınızdan Allah razı olsun. Evet, pankreas kanseri tanısı kondu. Doktorlarım sağ olsunlar. Umut vadeden bir yolculuğa çıkıyorum. Kaderle savaşamazsın. Tevekkül ettiğiniz her şeyde bir mucize, isyan ettiğiniz her şeyde bir sınav vardır" demişti."HAKKINIZI HELAL EDİN""Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Dünyanın her yerinde dualar okuyorlar. O kadar kıymetli ki benim için. Hakkınızı helal edin" diyen ünlü isim, şu ifadeleri kullanmıştı:Saçlarım biraz gidecek. Bu yolculuk öyle bir yolculuk. Arada peruk kullanır mıyım bilmiyorum. Dualarınızı eksik etmeyin."SENİ BÖYLE GÖRMEK BİZİ ÇOK SEVİNDİRDİ"52 yaşındaki ünlü ismin son halini, yakın arkadaşı Zara paylaştı. 1.1 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından Tanyeli ile bir fotoğrafını yayınlayan şarkıcı, "Seni böyle görmek bizi çok sevindirdi bal kız" mesajını yazdı.Oryantel Tanyeli ile Zara'nın bu karesi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.