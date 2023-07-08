Threads paylaşımları Eser Yenenler'i kızdırdı!

Twitter'a rakip olarak görülen 'Threads' önceki gün kullanıma açıldı. Meta şirketi tarafından geliştirilen uygulama kısa sürede büyük ilgi gördü. Üye olan isimlerin başında gelen Berfu Yenenler'in uygulamadaki paylaşımları eşi Eser Yenenler'i sinirlendirdi.2019 yılında Eser Yenenler ile nikah masasına oturan Berfu Yenenler, sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ve açıklamalarla sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor.PAYLAŞIMLARIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRDİThreads uygulamasında paylaşımlar yapan Yenenler, "Elon güne karşı yapayalnız böyle de olmusk", "Instagram'daki samimiyetsizlikten sonra burası iyi geldi, herkes gerçek yüzünü göstersin be", "Herkesin maskesi düşecek", "Benim iki tane çocuğum varmış" ve "Bu arada Instagram'daki milyonluk bireyler burada 5 bin takipçide hayırdır burada takipçi satın almayı bulamadınız mı?" gibi paylaşımlar yaptı."BÖYLE BİR TİP Mİ OLACAKSIN SEN?"Eşinin uygulamada peş peşe yaptığı paylaşımlar Eser Yenenler'i rahatsız etti. Berfu Yenenler'e tepki gösteren ünlü oyuncu, "Ben bir anlık heves sandım. Threads'da böyle bir tip mi olacaksın sen?" ifadelerini kullandı.Oyuncu Eser Yenenler, 2019 yılında hayatını Miss Turkey güzeli Berfu Yenenler ile birleştirdi. Sevilerek takip edilen çiftin evlilikleri ise Kuzey ve Mete isimli bebekleriyle taçlandı.