Geçtiğimiz gün Etiler'de objektiflere yansıyan yakışıklı oyuncu Serkan Çayoğlu, basın mensupları ile sohbet etti. Serkan Çayoğlu, 'Kısa bir tatil yaptık. Güzel geçti. Özge'nin müsaitliğine göre ara ara tatil yaparız yine' dedi.Fit görünümü dikkat çeken ünlü oyuncu, 'Spor yapmak benim hayat rutinim. Haftada 4-5 kere sporumu yaparım. Biraz da boğazıma düşkünüm, diyet falan çok beceremiyorum' şeklinde konuştu.Evliliğin güzel gittiğini söyleyen Çayoğlu, 'Özge ile birlikte büyüyoruz. Onunla büyümek çok keyifli ve değerli. Evliliğin aşkı öldürdüğüne de inanmıyorum. Ani kararlar verme ve içinden geldiği gibi davranma konusunda Özge'den çok şey kaptım. Artık planlı tarafımı bir kenara bırakıp daha çok anlık yaşıyorum. Bu da Özge sayesinde oldu ve bu şekilde daha güzel oluyor.' dedi.