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Kızı Yasemin'in doğum gününü kutladı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı yeni yaşını kutladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Acun Ilıcalı, Yasemin Ilıcalı'nın doğum gününden kareleri yayınladı. Ilıcalı, paylaşımına "Bir yaş daha büyüdün. Bugünü seninle geçirmek, seninle pasta üflemek öyle güzel ki. İnşallah nice sağlıklı, mutlu yılların olur." notunu düştü.

Ekleme: 8.07.2023 - 17:28 Güncelleme: 8.07.2023 - 17:30 / Editör: Ozge Selin
2003 yılında Zeynep Yılmaz ile nikah masasına oturan ünlü yapımcı ve televizyoncu Acun Ilıcalı, 2016 yılında evliliğini noktaladı. Acun Ilıcalı ile Zeynep Ilıcalı'nın evliliğinden Leyla ve Yasemin adında iki kızı dünyaya geldi.

Çocuklarına olan düşkünlüğü ile bilinen Ilıcalı, kızı Yasemin Ilıcalı'nın doğum günü için parti düzenledi. Partiden kareleri sosyal medyadan yayınlayan Ilıcalı, paylaşımında şu notu düştü.

'Benim canım prensesim... Bir yaş daha büyüdün. Bugünü seninle geçirmek, seninle pasta üflemek öyle güzel ki. İnşallah nice sağlıklı, mutlu yılların olur. Seni çok seviyorum...'

Kızı Yasemin'in doğum gününü kutladı
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