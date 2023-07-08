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'Kanser değilim' diyerek paylaştı!

Ünlü sanatçı Işın Karaca Instagram hesabından yaptığı paylaşımda 'Saklamak artık daha zor gelmeye başladı' diyerek ' Hastalığımın adı Alopeci Universal (AU) Kısaca saç kıranın son evresi...' açıklamasında bulundu.

Ekleme: 8.07.2023 - 01:17 Güncelleme: 8.07.2023 - 01:20 / Editör: Ozge Selin
Işın Karaca yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Gördüğünüz üzere saçım yok. Kaşlarım yok. Kirpiklerim de. Hatta vücudumun hiçbir yerinde kıla dair bir şey yok.. Bugüne kadar verdiğim lazer epilasyon paralarına yazık. Siz bilmeden ben neler atlatmışım.. Siz bilmeden en zor günümde bile peruk takıp şarkılarını bangır bangır söyledim.

Çünkü hayat bunu gerektiriyordu… Saklamak artık daha zor gelmeye başladı hastalıktan. Paylaşma sebebim bu…

En son sevgilin nuru arayıp, sorgulayanlar olmuş. Ben hep bir umutla saçlarım geri gelecek diye beklerken hastalık bu noktaya gelince benim uzun bir süre kel kalacağımı anlayınca yükü hafifletmem gerekiyordu..

Hayır arkadaşlar kanser tedavisi görmüyorum!! Hastalığımın adı Alopeci Universal (AU) Kısaca saç kıranın son evresi..

Hemen bunu söylemem gerekir ki ortalığı kimse karıştırmasın. Kemoterapi tedavisi gören herkese Allah acil şifa versin.. Amacım asla hastalık kıyaslamak değil. Herkesin yaşadığı kendine zaten zor Benimkisi ise İki yıldır süregelen bir yaşam.

Hikayem çok uzun ama bir o kadar kısa. İyi okuyun… İlk aşıdan bu yana kafamda minik minik yaralar oluştu. Alerji mi dedik, 10 doktor gezdim… Değilmiş!
Endokrinolojiye bağlı bir durum mu dedik O da değilmiş..

Sıra geldi ikinci aşıya.. Aşıdan 2 hafta sonra o minik minik yaralar saçlarımlarla beraber döküldü.

Biz o arada Emir'le saç modelleri üretmek için kuş tutuyoruz… Takma, yapıştırma, kelleyi boyama.. ne ararsan yaptık..

Haydi ben bunun Üstüne bir de covid oldum mu! O minik minik dökülen saçlar bir anda para para döküldü. Baya Alopcia Areta olmuşum…

'Kanser değilim' diyerek paylaştı!

İkinci kez covid geçirdiğimde dökülen para para bölgeler iyicen açıldı… Örtmek artık imkansız olmuştu.. Ve ben içime kapanıp kimseyle görüşemedim.. Çünkü Anlatamadım..

En sevdiklerimin cenazesine bile gidemedim. Millet beni asosyal zannediyor, halbuki kendimle savaşıyorum o arada… Her şeyi konuşabilen kadın kendince sustu…

Bu arada sürekli tedavi görüyorum. Kafama yediğim iğne sayısını, yuttuğum akıllı ilaçların miktarını unuttum..

Hiç biri fayda göstermedi… 2 Ocak 2023'te hem Covid hem influenza geçirdim, inanılmaz bir kombo! Hiç tavsiye etmem…

'Kanser değilim' diyerek paylaştı!

URLA'YA YERLEŞMİŞTİ

Geçtiğimiz yıllarda şehir hayatından uzaklaşarak İzmir Urla'ya yerleşen şarkıcı, müzisyen sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile kahvaltı ederken görüntülenmiş 'Urla'ya ilk yerleştiğimde sanatçı arkadaşlarım ve çevremden çoğu kişi 'Orada ne işin var!' diyerek bu kararımı garipsemişti ama şimdi hepsi 'İyi ki gitmişsin!' diyorlar. Çoğu arkadaşım şehir hayatından çok şikayetçi. Ben de İstanbul'a tekrar yerleşmeyi düşünmüyorum' açıklamasını yapmıştı.
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