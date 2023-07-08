Etkinliğe el ele katıldılar

Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz çifti biz derginin düzenlediği etkinlikte boy gösterdi. Alp Navruz ile Sıla Türkoğlu etkinliğe el ele katılıp kameralara poz verdi. İkili keyifli halleri ile dikkat çekti.

Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı 'Doğa' karakteri ile adından söz ettiren Sıla Türkoğlu ve son olarak Yürek Çıkmazı dizisinde rol almış olan Alp Navruz aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Alp Navruz ile Sıla Türkoğlu zaman zaman sosyal medyadan paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.Sezonun yorgunluğunu atmak için Bodrum'a giden oyuncu çift, Elle dergisi tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı. Birbirine çok yakıştırılan ünlü çift etkinliğe el ele katıldı. İkili, objektiflere poz verdi.