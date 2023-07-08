Doğayla iç içe pozunu paylaştı!
Yönetmen Fırat Parlak ile 2016 yılında niâah masasına oturan Burcu Kara, geçtiğimiz yıllarda Bursa İznik'te doğup büyüdüğü köy evini yenilemişti. Çocukluğunun geçtiği yıkılmaya yüz tutmuş kerpiç eve yatırım yapan oyuncu, emeklerinin karşılığını alıyor.
Bursa'nın İznik ilçesinde doğup büyüdüğü köy evine tadilat yaptıran ve sık sık şehirden kaçıp buraya giden Burcu Kara, sosyal medyada dededen kalma evin bahçesinden en doğal halini paylaştı.
"BAKARSAN BİN KATINI VERİYORLAR"
Annem ve ben çalışıyoruz. Buranın dertleri bambaşka. Sulama motoru sigortayı attırmış. Sulamazsan solarlar, toplamazsan küserler. Bir taraftan semizotu topluyoruz aralardan. Şeftalileri salyangoz sarmış. Hepsi ayrı narinlikte güzellikler. Bakarsan bin katını veriyorlar sana ama hiç bitmeyen bir iş süreci tabii.
"BAKARSAN BİN KATINI VERİYORLAR"
Annem ve ben çalışıyoruz. Buranın dertleri bambaşka. Sulama motoru sigortayı attırmış. Sulamazsan solarlar, toplamazsan küserler. Bir taraftan semizotu topluyoruz aralardan. Şeftalileri salyangoz sarmış. Hepsi ayrı narinlikte güzellikler. Bakarsan bin katını veriyorlar sana ama hiç bitmeyen bir iş süreci tabii.