Doğayla iç içe pozunu paylaştı!

Bursa'nın İznik ilçesinde doğup büyüdüğü köy evine tadilat yaptıran ve sık sık şehirden kaçıp buraya giden Burcu Kara, sosyal medyada dededen kalma evin bahçesinden en doğal halini paylaştı."BAKARSAN BİN KATINI VERİYORLAR"Annem ve ben çalışıyoruz. Buranın dertleri bambaşka. Sulama motoru sigortayı attırmış. Sulamazsan solarlar, toplamazsan küserler. Bir taraftan semizotu topluyoruz aralardan. Şeftalileri salyangoz sarmış. Hepsi ayrı narinlikte güzellikler. Bakarsan bin katını veriyorlar sana ama hiç bitmeyen bir iş süreci tabii.