Tektaşı dikkat çekti!

Sevgilisi Acun Ilıcalı'dan evlilik teklifi aldığı ve 'evet' cevabı verdiği iddiasıyla magazin gündeminde olan Ayça Çağla Altunkaya, önceki gün yakın arkadaşı ile birlikte Zorlu AVM'de görüntülendi.

Akşam saatlerinde geldiği Zorlu AVM'de mağazaları dolaşıp alışverişin keyfini çıkaran Ayça Çağla Altunkaya (24), doğal güzelliği ve spor şıklığı ile göz kamaştırdı.Geçtiğimiz günlerde başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı'dan evlilik teklifi aldığı ve sevgilsine 'evet' yanıtını verdiği konuşulan Altunkaya'nın tektaş yüzüğü de dikkatlerden kaçmadı.Instagram hesabından genç sevgilisiyle romantik pozlarını yayınlayan Acun Ilıcalı, "Duygularımı bugün kulağına söyledim herkes duymasın" mesajını yazmıştı.