Oyuncu Umut Oğuz'un 'telif' isyanı!

Umut Oğuz, önceki gün bir derginin gecesine katıldı. Basın mensuplarının sorularına yanıt veren oyuncu, 'Kendi potansiyelimde stand up yapıyorum, eylül ayı itibariyle Amerika'da yapacağım. İnce bir çizgi yakaladık, gayet de güzel ilerliyoruz' dedi.'KİMSEDEN PARA DİLENMEDİM'Uzun süre işsiz kaldığını anlatan ünlü isim, 'Hayatımda hep cömert oldum, hiç cimri olmadım. Ufak tefek yatırımlar yaptım, o dönemde beni onlar ayakta tuttu. Hiç kimseden para dilenmedim. Allah'a şükür kimseye muhtaç kalmadım. Bir şekilde ayakta kalıyorum ve mutluyum. Televizyon dizileri bana uymuyor. Eskiden çok iyi izleniyordu diziler' şeklinde konuştu.'ÜÇ DAKİKADA 300 TANE MANTIK HATASI VAR'Günümüz dizilerini beğenmediğini belirten Umut Oğuz, 'Bu dizileri görünce oynar mıyım bilemiyorum. 'Her yol mübahtır, yeter ki izlensin' modundalar. İnanmadığım bir işi oynamak istemiyorum. Bugün artık her şey para odaklı oldu. Üç dakikada 300 tane mantık hatası buluyorum. Allah yardım etsin bunlara inanmadan yazan, oynayan ve yöneten herkese' ifadelerini kullandı.'20 YILDIR YAYINLANIYOR, TELİF ALMIYORUM'Umut Oğuz, telif hakları konusunda tepkisini de dile getirdi.Telif haklarında tekrar para almıyoruz. O kadar emeğimiz var. Sözleşme imzalatıyorlar ve evrendeki bütün haklarımızı devrediyoruz. Paris'te bir arkadaşım var, kendisi çok iyi dostumdur. Sohbet ediyoruz ve '20 yıl önce oynadığım bir projeden bana hâlâ para yatıyor' diyor. Bakın '20 yıl' diyor! Benim 20 yıldır dizilerim yayınlanıyor, telif almıyorum. Hâlâ oynadığım bazı projelerden alacaklarım bile var.'YÜRÜRKEN NİNELER GİBİ OLDUM'Geceye katılan bir diğer isim Çiğdem Batur'du. Fit hali ile dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu, spor yaparken sakatlandığını söyledi.Dikkat etmek zorundayım. Spor yapıyorum ama bir haftadır yapamıyorum. Belimi çok kötü sakatladım. Belim zaten hassas, biraz kötü oldu. Fizik tedavi falan uyguladık. Şu an daha iyiyim. En azından merdiven çıkabiliyorum. Hiç kimseyi de çağıramadım o an. Çok utanırım öyle şeylerden. 'Eyvah' dedim. Yürürken nineler gibi oldum. Esneme hareketleri yaptım ama olacak gibi değildi. Hemen doktora gittim hemen.