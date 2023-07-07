Koray Avcı'dan aşk iddialarına yanıt!

Harbiye Açıkhava'da müzikseverlerle buluşan Koray Avcı, "Bu gelmiş geçmiş en iyi sahnemiz olacak, bundan sonra da izleyicilerimiz hep üstüne kattığımız konserler izleyecek" diyerek iddiasını ortaya koydu."HİÇBİR AŞKIMDAN BAHSETMEDİM""Hakkınızda aşk dedikoduları çıkıyor. Simge Sağın'la adınız anılıyor" sözleri üzerine ünlü şarkıcı, "Sizi seviyorum, kendinize iyi bakın. Sekiz yıldır hiç aşkımdan bahsetmedim, hem de hiçbir aşkımdan. Bundan sonra da benden böyle bir şey duyamazsınız, haberiniz olsun" karşılığını verdi.Koray Avcı, Harbiye’de özel tasarım üç ayrı beyaz kostüm tercih etti. Sanatçı, hareketli şarkılarının yanı sıra duygusal parçalara da repertuarında yer verdi.SÜRPRİZ KONUKLARKoray Avcı'ya, farklı şarkılarda dansçı Gamze Nur Köse eşlik etti. 33 yaşındaki şarkıcının renkli sahnesinin konuklarından biri de Roman kadınlar oldu.Dört saat boyunca şarkılarını seslendiren Avcı, bir ara menajerinin kızı Masal ile sahneye gelirken, iyi anlaştıklarını ve kız çocuklarını çok sevdiğini söyledi.SİMGE SAĞIN'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİSimge Sağın'ın menajeri Özgür Aras, "Sanatçım hakkında basında çıkan aşk haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" diyerek, güzel poçu ile Koray Avı hakında çıkan aşk söylentilerini yalanlamıştı.