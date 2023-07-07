  • USD: 26,05 - 26,09
  • EURO: 28,32 - 28,37
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Koray Avcı'dan aşk iddialarına yanıt!

Yaz turnesi kapsamında Türkiye’yi dolaşan Koray Avcı, dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava'da verdiği konser için İstanbul’a döndü. Konser öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan şarkıcıya, geçtiğimiz haftalarda gündem olan 'Simge Sağın ile aşk' iddiası da soruldu.

Ekleme: 7.07.2023 - 02:00 Güncelleme: 7.07.2023 - 02:03 / Editör: Ozge Selin
Harbiye Açıkhava'da müzikseverlerle buluşan Koray Avcı, "Bu gelmiş geçmiş en iyi sahnemiz olacak, bundan sonra da izleyicilerimiz hep üstüne kattığımız konserler izleyecek" diyerek iddiasını ortaya koydu.

Koray Avcı'dan aşk iddialarına yanıt!

"HİÇBİR AŞKIMDAN BAHSETMEDİM"

"Hakkınızda aşk dedikoduları çıkıyor. Simge Sağın'la adınız anılıyor" sözleri üzerine ünlü şarkıcı, "Sizi seviyorum, kendinize iyi bakın. Sekiz yıldır hiç aşkımdan bahsetmedim, hem de hiçbir aşkımdan. Bundan sonra da benden böyle bir şey duyamazsınız, haberiniz olsun" karşılığını verdi.

Koray Avcı, Harbiye’de özel tasarım üç ayrı beyaz kostüm tercih etti. Sanatçı, hareketli şarkılarının yanı sıra duygusal parçalara da repertuarında yer verdi.

Koray Avcı'dan aşk iddialarına yanıt!

SÜRPRİZ KONUKLAR

Koray Avcı'ya, farklı şarkılarda dansçı Gamze Nur Köse eşlik etti. 33 yaşındaki şarkıcının renkli sahnesinin konuklarından biri de Roman kadınlar oldu.

Dört saat boyunca şarkılarını seslendiren Avcı, bir ara menajerinin kızı Masal ile sahneye gelirken, iyi anlaştıklarını ve kız çocuklarını çok sevdiğini söyledi.

Koray Avcı'dan aşk iddialarına yanıt!

SİMGE SAĞIN'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Simge Sağın'ın menajeri Özgür Aras, "Sanatçım hakkında basında çıkan aşk haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" diyerek, güzel poçu ile Koray Avı hakında çıkan aşk söylentilerini yalanlamıştı.
Ticaret Bakanlığından 2. el araç satışlarıyla ilgili önemli uyarı: Para cezası uygulanacak
Ahmet Hakan yazdı: Meclis Başkanlığı Numan Kurtulmuş’a çok yakıştı
Başkan Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
RTÜK'ten TELE1'e 'Merdan Yanardağ' cezası
Türkiye-Finlandiya-İsveç Daimi Ortak Mekanizma Toplantısı başladı
Threads hesabı açan Kılıçdaroğlu'nun ilk paylaşımı 'İstifa et' yorumlarıyla doldu
Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Türkiye'ye geliyor
İsveç'ten Türkiye'nin beklediği hamle: İlk kez yapıldı
Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgilerine dikkat çeken eski CHP'li Tunay: Şimdi burada koyun kim oluyor?
MSB duyurdu! 1 milyondan fazla Suriyeli ülkesine döndü!
Mansur Yavaş'ın götürmediği hizmeti ilçe belediyesi omuzladı
Terörle mücadele kesintisiz şekilde sürüyor! 2015’ten bu yana 38 bin 137 terörist etkisiz hale getirildi
CHP'nin YSK temsilcisinden çarpıcı itiraf: Provokasyon yaptıklarını kabul etti
Ekrem İmamoğlu'na pazarda sert tepki: Hani her şey çok güzel olacaktı
CHP'de taht oyunları! İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na derin operasyon
T24'te skandal LGBT programı: Aileyi hedef almaları yetmedi gözlerini çocuklara diktiler
Memura rekor zam! İşte 8077 TL seyyanen artışla yeni memur maaşları: Kim ne kadar alacak?
İsrail sokakları karıştı! İsyanı tetikleyecek çıkış: 'Kafa ve kemik kırarak açabiliriz'
Türkiye manşetlerde! 'Dünyanın en güçlü adamının desteği yeterli değil'
Başörtüsü ve İslam’a çirkin saldırı! Twerk videosuyla tartışılan Esra Rabia Ünal’ın fuhuştan hapis yattığı ortaya çıktı!

Başörtüsü ve İslam’a çirkin saldırı! Twerk videosuyla tartışılan Esra Rabia Ünal’ın fuhuştan hapis yattığı ortaya çıktı!

Avrupa ülkesinde sürpriz karar: Okulda yasaklandı!

Avrupa ülkesinde sürpriz karar: Okulda yasaklandı!

Niğde’de 15 yaşında zorla evlendirildiğini söyleyen kız çocuğu koruma altına alındı

Niğde’de 15 yaşında zorla evlendirildiğini söyleyen kız çocuğu koruma altına alındı

Dikkat zehir saçıyor: Türkiye'de bir ilde daha görüldü sayıları hızla artıyor

Dikkat zehir saçıyor: Türkiye'de bir ilde daha görüldü sayıları hızla artıyor

MTV'de yeni düzenleme: Yıl sonuna kadar 2 katına çıkartıldı

MTV'de yeni düzenleme: Yıl sonuna kadar 2 katına çıkartıldı

En popüler tarayıcılar belli oldu: Kullanıcılar şokta!

En popüler tarayıcılar belli oldu: Kullanıcılar şokta!