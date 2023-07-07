Kaan Urgancıoğlu, nikahını anlattı

Ekranların reyitng rekorları kıran dizisi ‘Yargı'nın ‘Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu iki hafta önce Burcu Denizer ile Yunanistan'da Türk Konsolosluğu'nda evlenmişti.Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Urgancıoğlu “Ailem için de sürpriz bir nikah oldu. ‘Böyle bir şey yapsak bozulur musunuz?' dedim. Onay alınca bir çılgınlık yaptık.Ben de Burcu da sade bir nikah düşünüyorduk zaten. Ailemiz ve arkadaşlarımızla beraber güzel bir kutlama yapacağız' dedi.Başka bir düğün için gittikleri Yunanistan'da ani bir karar alarak Burcu Denizer ile nikah masasına oturan Urgancıoğlu “Evlilik teklifimi daha önceden yapmıştım. Düğün hiç bize göre değil. Sadelikten yanayız. Tatlı bir heyecan var” dedi.“Çocuk?” sorusuna ise “İnşallah” demekle yetinen oyuncu, 'Biz ilk önce balayı yaptık sonra evlendik.' cevabını verdi.