Gülben Ergen'den ilginç Threads yorumu!

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, sosyal medya uygulaması Twitter'a rakip olarak görülen yeni "metin tabanlı uygulaması" Threads'ı kullanıma sundu. Yeni kurulan ve Twitter'ı tahtından etmeye hazırlanan yeni sosyal medya platformu sosyal medyada büyük ilgi gördü.Ünlü isimlerin hemen indirdiği uygulama ile ilgili Gülben Ergen'den garip bir yorum geldi. Gülben Ergen , paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"Instagram ile Twitter evlenmiş. Facebook nikah şahidiymiş. Hemen çocukları olmuş adını Threads mı koymuşlar?"Ergen, takipçisinin paylaşımının altına yaptığı "Bu tanıma göre dadı geldi" yorumuna "Hiç gitmemişti kendisi yüreğimizde yaşar dururdu" cevabını verdi.