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Beyaz Gazete
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Demet Özdemir Yunanistan'dan ev aldı

Yunanistan'dan ev alan Demet Özdemir aşkı da Komşu'da buldu.

Ekleme: 7.07.2023 - 09:22 Güncelleme: 7.07.2023 - 09:22 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, oyuncu Demet Özdemir ile Ağustos 2022'de nikah masasına oturmuştu. 5 aylık evlilikleri 8 Mayıs'ta tek celsede sona eren çift, sessiz sedasız yollarını ayırmıştı.

Boşandığından beri sık sık Yunanistan’a giden Özdemir’in gönlünü Yunan DJ’e kaptırdığı iddia edildi.

Sergio'ya aşık oldu

Boşandı diye aşka küsmeyen oyuncu, iddiaya göre Yunan DJ Sergio ile yakınlaştı. Yine iddialara göre ikili, ortak arkadaşlarının doğum günü partisinde tanıştı. Daha sonra ise Sergio'nun sahnelerine Özdemir gitmeye başlamış.

“Turist değil yerliyim”

Komşu’da sadece aşkı bulmayan kendine ev de alan Özdemir, sosyal medya hesabından yayınladığı son fotoğraflara şu notu düştü: “Turist değil yerliyim”
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