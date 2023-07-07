Çağatay Ulusoy'a Atatürk teklifi!

Kurtuluş Savaşı'nın son 24 saati beyazperdeye aktarılıyor. Yapım şirketi, Atatürk rolü için Çağatay Ulusoy'a teklif götürdü.

Taş Mektep filminin yapımcısı Statü Film, yine tarihi bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. Yapımcı Galip Güner ve Elin Ecealp, Kurtuluş Savaşı'nın son 24 saatini beyazperdeye aktarıyor. Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel çekilecek olan filmde milli mücadelenin yanı sıra cephede savaşan Teğmen Galip'in gerçek aşk hikâyesi de anlatılacak.



Senaryosu Deniz Aydek'in kaleminden çıkan film, birçok yapıma ev sahipliği yapan Manisa'nın Kula İlçesi'nde çekilecek. Önümüzdeki aylarda çekimlerine başlanacak filmin başrolü için Çağatay Ulusoy'a teklif götürüldü. Görüşmelerin devam ettiği projeye Ulusoy'un olumlu baktığı öğrenildi. Ulusoy, teklifi kabul ederse Duygu Mercan ile birlikte kamera karşına çıkacak.