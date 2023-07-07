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Bülent Çolak'tan romantik kutlama!

Geniş Aile dizisinde canlandırdığı 'Ulvi' karakteriyle hafızalara kazınan 45 yaşındaki oyuncu Bülent Çolak, geçtiğimiz yıl hayatını Yasemin Öz ile birleştirmişti. Ünlü oyuncu, birinci evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabından yaptığı romantik bir paylaşımla kutladı.

Ekleme: 7.07.2023 - 01:48 Güncelleme: 7.07.2023 - 01:51 / Editör: Ozge Selin
Kariyerine ilk olarak, Reis Çelik'in yönettiği 1998 yapımı ''Hoşçakal Yarın'' adlı filmle adım atan ve ''Gönül Yarası'', ''Hırsız Polis'', ''Hatırla Sevgili'', ''Geniş Aile'', ''Çakallarla Dans'', ''Hükümet Kadın'', ''Osmanlı Tokadı'', ''Ada Masalı'', ''İksir: Dedemin Sırrı'', ''Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?'' gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Bülent Çolak, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Bülent Çolak'tan romantik kutlama!

İKİNCİ KEZ MUTLULUĞA 'EVET' DEDİ

İlk evliliğini senaryo yazarı Sefa Öztürk ile yapan ve bu evliliğinden Okyanus adında bir oğlu bulunan Bülent Çolak, geçtiğimiz yıl ise ikinci evliliğini yapmıştı.

Ünlü oyuncu, başrolünde yer aldığı 2018 yapımı ''Göktaşı'' filminde yardımcı yönetmenliği yapan sevgilisi Yasemin Öz ile Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde nikah masasına oturmuştu.

Bülent Çolak'tan romantik kutlama!

''ÖMRÜMÜZ GÜZEL OLSUN SEVDİĞİM''

Bülent Çolak ile Yasemin Öz mutlu evliliklerinde birinci yılı geride bıraktı. Evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları romantik paylaşımlarla kutlayan ikiliden Çolak, nikahtan karelerini paylaşıp ''Ruhsal bağlılığımızın ilk senesi. Ömrümüz güzel olsun sevdiğim'' notunu düştü.

Bülent Çolak'tan romantik kutlama!

EŞİNİN PAYLAŞIMINA KAYITSIZ KALMADI

Yasemin Öz de eşiyle karelerini Instagram sayfasından ''Sene-i devriye.
Sirius’un ışığı üzerimizde parlasın sevgilim'' notuyla yayınladı. Eşinin romantik paylaşımına kayıtsız kalmayan ünlü oyuncu, ''Seni Sirius'tan çok seven bir kocan var yalnız'' yorumunda bulundu.

Bülent Çolak'tan romantik kutlama!


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