Bülent Çolak'tan romantik kutlama!

Kariyerine ilk olarak, Reis Çelik'in yönettiği 1998 yapımı ''Hoşçakal Yarın'' adlı filmle adım atan ve ''Gönül Yarası'', ''Hırsız Polis'', ''Hatırla Sevgili'', ''Geniş Aile'', ''Çakallarla Dans'', ''Hükümet Kadın'', ''Osmanlı Tokadı'', ''Ada Masalı'', ''İksir: Dedemin Sırrı'', ''Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?'' gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Bülent Çolak, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla adından söz ettirdi.İKİNCİ KEZ MUTLULUĞA 'EVET' DEDİİlk evliliğini senaryo yazarı Sefa Öztürk ile yapan ve bu evliliğinden Okyanus adında bir oğlu bulunan Bülent Çolak, geçtiğimiz yıl ise ikinci evliliğini yapmıştı.Ünlü oyuncu, başrolünde yer aldığı 2018 yapımı ''Göktaşı'' filminde yardımcı yönetmenliği yapan sevgilisi Yasemin Öz ile Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde nikah masasına oturmuştu.''ÖMRÜMÜZ GÜZEL OLSUN SEVDİĞİM''Bülent Çolak ile Yasemin Öz mutlu evliliklerinde birinci yılı geride bıraktı. Evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları romantik paylaşımlarla kutlayan ikiliden Çolak, nikahtan karelerini paylaşıp ''Ruhsal bağlılığımızın ilk senesi. Ömrümüz güzel olsun sevdiğim'' notunu düştü.EŞİNİN PAYLAŞIMINA KAYITSIZ KALMADIYasemin Öz de eşiyle karelerini Instagram sayfasından ''Sene-i devriye.Sirius’un ışığı üzerimizde parlasın sevgilim'' notuyla yayınladı. Eşinin romantik paylaşımına kayıtsız kalmayan ünlü oyuncu, ''Seni Sirius'tan çok seven bir kocan var yalnız'' yorumunda bulundu.