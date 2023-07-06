Yeni sevgilisiyle görüntülendi
'Aşk-ı Memnu'nun'Bülent Ziyagil'i olarak ünlenen, son olarak 'Survivor' yarışmasında boy gösteren Batuhan Karacakaya, geçtiğimiz aylarda eski sevgilisi Ayşe Aslanpay'ı darp ettiği iddiasıyla gündeme gelmişti. Batuhan Karacakaya, önceki gün yeni sevgilisiyle görüntülendi.
2010 yılında final yapmasına rağmen yayınlanan tekrar bölümleriyle de çok konuşulan ve reyting yarışında üst sıralarda yer alan fenomen dizi 'Aşk-ı Memnu' dizisinde rol alan Batuhan Karacakaya, Ziyagil Köşkü'nün küçük oğlu 'Bülent' karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
DARP İDDİASIYLA GÜNDEME GELDİ
Son olarak 'Survivor' yarışmasında boy gösteren Batuhan Karacakaya, eski sevgilisi Ayşe Aslanpay'ı darp ettiği iddiasıyla gündeme gelmişti. Bir süredir birlikte olan çift, geçtiğimiz aylarda birbirlerinden şiddet gördüklerini iddia edip videolar yayınlamıştı.
Dava açtığını dile getiren Ayşe Aslanpay tüm delilleri mahkemeye sunduğunu açıklamıştı. Ardından Batuhan Karacakaya, kendisinin de şiddete uğradığını ileri sürmüştü.
"BENİ BİLEN BİLİYOR"
Geçtiğimiz haftalarda ise kardeşiyle birlikte Etiler'de aracına binerken görüntülenen Karacakaya, ''Batuhan Bey şiddet olayları vardı. Bayağı gündemdeydi, bu konu hakkında bir şey söylemek ister misiniz?'' sorusuna şu yanıtı vermişti:
Şu anda bir şey söylememe gerek yok, beni zaten bilen biliyor. Zamanı gelince herkes her şeyi öğrenecek. Ailem de kadına şiddet olmadığının farkındalar. Bu yüzden bununla alakalı bir şey söylemediler. Tamam artık bu konu hakkında konuşmayalım.
GÖRÜNTÜLENDİKLERİNİ FARK EDİNCE ELLERİNİ AYIRDILAR
26 yaşındaki Batuhan Karacakaya, önceki gün Galataport'da kız arkadaşı ile birlikte görüntülendi. El ele yürüyen çift, gazetecilerin kendisini çektiğini fark edince birbirinden uzaklaştılar.
SORULARA SESSİZ KALDILAR
İkili görüntülenmek istemese de engel olamadılar. Hızlıca bir mekana giriş yapan Karacakaya ve sevgilisi, sorulara yanıt vermeden ortadan kayboldular.
DARP İDDİASIYLA GÜNDEME GELDİ
Son olarak 'Survivor' yarışmasında boy gösteren Batuhan Karacakaya, eski sevgilisi Ayşe Aslanpay'ı darp ettiği iddiasıyla gündeme gelmişti. Bir süredir birlikte olan çift, geçtiğimiz aylarda birbirlerinden şiddet gördüklerini iddia edip videolar yayınlamıştı.
Dava açtığını dile getiren Ayşe Aslanpay tüm delilleri mahkemeye sunduğunu açıklamıştı. Ardından Batuhan Karacakaya, kendisinin de şiddete uğradığını ileri sürmüştü.
"BENİ BİLEN BİLİYOR"
Geçtiğimiz haftalarda ise kardeşiyle birlikte Etiler'de aracına binerken görüntülenen Karacakaya, ''Batuhan Bey şiddet olayları vardı. Bayağı gündemdeydi, bu konu hakkında bir şey söylemek ister misiniz?'' sorusuna şu yanıtı vermişti:
Şu anda bir şey söylememe gerek yok, beni zaten bilen biliyor. Zamanı gelince herkes her şeyi öğrenecek. Ailem de kadına şiddet olmadığının farkındalar. Bu yüzden bununla alakalı bir şey söylemediler. Tamam artık bu konu hakkında konuşmayalım.
GÖRÜNTÜLENDİKLERİNİ FARK EDİNCE ELLERİNİ AYIRDILAR
26 yaşındaki Batuhan Karacakaya, önceki gün Galataport'da kız arkadaşı ile birlikte görüntülendi. El ele yürüyen çift, gazetecilerin kendisini çektiğini fark edince birbirinden uzaklaştılar.
SORULARA SESSİZ KALDILAR
İkili görüntülenmek istemese de engel olamadılar. Hızlıca bir mekana giriş yapan Karacakaya ve sevgilisi, sorulara yanıt vermeden ortadan kayboldular.