Yeni sevgilisiyle görüntülendi

2010 yılında final yapmasına rağmen yayınlanan tekrar bölümleriyle de çok konuşulan ve reyting yarışında üst sıralarda yer alan fenomen dizi 'Aşk-ı Memnu' dizisinde rol alan Batuhan Karacakaya, Ziyagil Köşkü'nün küçük oğlu 'Bülent' karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.Son olarak 'Survivor' yarışmasında boy gösteren Batuhan Karacakaya, eski sevgilisi Ayşe Aslanpay'ı darp ettiği iddiasıyla gündeme gelmişti. Bir süredir birlikte olan çift, geçtiğimiz aylarda birbirlerinden şiddet gördüklerini iddia edip videolar yayınlamıştı.Dava açtığını dile getiren Ayşe Aslanpay tüm delilleri mahkemeye sunduğunu açıklamıştı. Ardından Batuhan Karacakaya, kendisinin de şiddete uğradığını ileri sürmüştü.Geçtiğimiz haftalarda ise kardeşiyle birlikte Etiler'de aracına binerken görüntülenen Karacakaya, ''Batuhan Bey şiddet olayları vardı. Bayağı gündemdeydi, bu konu hakkında bir şey söylemek ister misiniz?'' sorusuna şu yanıtı vermişti:Şu anda bir şey söylememe gerek yok, beni zaten bilen biliyor. Zamanı gelince herkes her şeyi öğrenecek. Ailem de kadına şiddet olmadığının farkındalar. Bu yüzden bununla alakalı bir şey söylemediler. Tamam artık bu konu hakkında konuşmayalım.26 yaşındaki Batuhan Karacakaya, önceki gün Galataport'da kız arkadaşı ile birlikte görüntülendi. El ele yürüyen çift, gazetecilerin kendisini çektiğini fark edince birbirinden uzaklaştılar.İkili görüntülenmek istemese de engel olamadılar. Hızlıca bir mekana giriş yapan Karacakaya ve sevgilisi, sorulara yanıt vermeden ortadan kayboldular.