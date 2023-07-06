Selen Görgüzel: Magazin yorumcusu oldum

Bodrum tatilinden dönen Selen Görgüzel, önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. Tek başına alışverişe çıkan güzel şarkıcı, uzun süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

Sahnelerin dikkat çeken ismi Selen Görgüzel, hafta içi her gün Beyaz TV ekranlarında seyirciyi ekrana kilitleyen Söylemezsem Olmaz programının yorumcu kadrosuna katıldı.



Görgüzel, önceki gün ZORLU AVM'de görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan güzel oyuncu alışveriş yaptı. Görgüzel, yorumcu olarak katıldığı 'Söylemezsem Olmaz' magazin programı hakkında da açıklamalarda bulundu.



Şu sıralar sunuculuğunu yaptığı sabah programı için güne erken başladığını söyleyen Selen Görgüzel, 'Artık akşamları erken yatıyorum. Sabahları erkenden kalkıyor ve kanala gidiyorum' açıklamasını yaptı.



'KEYİFLE ÇALIŞIYORUM'



Şarkıcı, 'Sabah programımız harika gidiyor. Ben de artık magazin yorumcusu oldum. Tüm bunların dışında şarkı ve sahne çalışmalarımız devam ediyor. Yoğun bir tempoda durmadan keyifle ve zevkle çalışmaya devam ediyorum' dedi.



