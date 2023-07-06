Özcan Deniz'in paylaşımı kafa karıştırdı!

Özcan Deniz, oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan ile 15 aylık evliliğini 2019 yılında olaylı bir şekilde sonlandırmıştı. Ayrılığın ardından Aktan, şiddet gördüğü iddiasıyla ünlü oyuncuya dava açmıştı. Şiddet davasından beraat eden Deniz, kısa bir süre sonra modacı Samar Dadgar ile yeni bir aşka yelken açmıştı.SESSİZ SEDASIZ EVLENDİLER51 yaşındaki şarkıcı, 20 Ocak'ta sürpriz şekilde kendisinden 22 yaş küçük Samar Dadgar ile hayatını birleştirmişti. Samar Dadgar, evlilik haberlerinin yayılmasının ardından gelinlikli bir pozunu paylaşmış ve şu mesajı yazmıştı:Seni seçiyorum... Ve tekrar, tekrar seni seçeceğim! Hiç duraksamadan, şüphe etmeden her kalp atışında... Seni seçmeye devam edeceğim! Ve yüzlerce dünyada yüzlerce hayat içinde, gerçekliğin her türlüsünde seni seçerdim. Seni bulurdum kocam."KARDEŞ GELİYOR"Dubai'de balayı yapan ünlü şarkıcı ve oyuncu, İstanbul’a gelir gelmez soluğu eski eşi Feyza Aktan’dan olan 4.5 yaşındaki oğlu Kuzey’in yanında almıştı. Deniz'in, oğluna müjdeli bir haber verek “Sana kardeş geliyor. Abi olacaksın” dediği öne sürülmüş; ancak bu iddiaların asılsız olduğu ortaya çıkmıştı.KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIMTüm bunların ardından 28 yaşındaki Samar Dadgar'dan kafa karıştıran bir paylaşım geldi. Çeşme'ye tatile giden ikiliden Dadgar, Deniz ile fotoğraflarına da yer verdiği gönderisine Dadgar, çocuklu aile ve oyuncak emojileri koydu.Ünlü ismin bu hamlesi akıllara hamilelik iddiasını getirse de, çiftten henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.