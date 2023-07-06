Murat Dalkılıç'tan Zeynep Bastık'a gönderme!

Ünlüler dünyasında son dönemin en popüler isimlerinden olan şarkıcı Zeynep Bastık, (29) ile menajer Tolga Akış (39), 2021 yılında nikâh masasına oturmuştu. Evliliği yürütemeyen ünlü çift, Temmuz 2022'de anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Ünlü müzisyen kısa süre önce İstanbul'u terk edip Urla'da yaşamaya başlamıştı.URLA'YA TAŞINMA NEDENİNİ AÇIKLADIBastık, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen ve 11 ilimizde ağır yıkımlara neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra taşınma kararı aldığını ve Urla'da kendisine mütevazi bir hayat kurduğunu duyurmuştu.''DEPREMDEN SONRA BİR ANKSİYETE GELDİ''29 yaşındaki ünlü isim, katıldığı bir YouTube programında kendisine yöneltilen soruları yanıtlamış ve ''İstanbul'u çok seviyordun. Burası seni müzikalite olarak doyuran bir şehirdi. İstanbul'dan ne ara uzaklaşmak istedin?'' sorusuna şu yanıtı vermişti:Ben İstanbul'u hala çok seviyorum. Ama depremden sonra bana bir anksiyete geldi. Apartmanların ve kalabalığın içinde kalmakla ilgili kolstofobiye girdim. O yüzden de taşındım. Urla'yı çok seviyorum. Çok güzel bir hayat kurdum kendime.''MİNİMAL BİR HAYAT YAŞIYORUM''Urla'dan beş bin metrekarelik bir arazi aldığı iddiasına yanıt vermek istemeyen müzisyen, ''Böyle şeyleri konuşmaktan hoşlanmam. Orada tatlı, mütevazi, minimal bir hayat yaşıyorum'' şeklinde konuşmuştu.ÇEŞME'DE BULUŞTULARŞimdilerde Çeşme'de tatilde olan ve 2.2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozlarıyla adından söz ettiren Bastık, Çeşme'de Murat Dalkılıç ile buluştu. Akşam yemeğinde bir araya gelen ikiliden Bastık, Dalkılıç'ın fotoğrafını da Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşmayı ihmal etmedi.ESPRİLİ YANITBastık daha önce birlikte çalıştığı meslektaşının karesine ''Bir zamanlar vokalisti olduğum şahısla yemeğe oturdum'' notunu düştü. Bastık'ın paylaşımına kayıtsız kalmayan Dalkılıç, aynı kareyi kendi Instagram hesabından paylaştı. Dalkılıç'ın ''Mutlu musun benden daha zengin olduğuna Zeynep?'' şeklinde not düştü.Murat Dalkılıç'ın eski vokalisti Zeynep Bastık'ın paylaşımına verdiği esprili yanıt kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.