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İzzet Yıldızhan'ı yıkan ölüm!

2017 yılında abisi Mehmet Yıldızhan'ı kanser nedeniyle kaybeden Türkücü İzzet Yıldızhan, 6 yıl sonra büyük bir acı daha yaşadı. 60 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla abisi Mahmut Yıldızhan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ekleme: 6.07.2023 - 00:54 Güncelleme: 6.07.2023 - 00:56 / Editör: Ozge Selin
Üç farklı kadından dokuz çocuğu olan türkücü İzzet Yıldızhan, 2017 yılında sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmış ve abisi Mehmet Yıldızhan'ın hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu. Yıldızhan paylaşımına ise "Canım abim. Çok üzgünüm. Bir şey yapamıyorum. Yoğun bakıma alındı" mesajını yazmıştı.

İzzet Yıldızhan'ı yıkan ölüm!

KANSERE YENİK DÜŞTÜ

İzzet Yıldızhan’ın tedavi altına alınan abisi Mehmet Yıldızhan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve Ankara' da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Kansere yenik düşen ünlü türkücünün abisi, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanmıştı.

İzzet Yıldızhan'ı yıkan ölüm!

BAŞ SAĞLIĞI MESAJLARI YAĞDI

İzzet Yıldızhan 6 yıl arayla aynı acıyı yaşadı. Yıldızhan'ın abisi Mahmut Yıldızhan vefat etti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran ünlü isme takipçilerinden baş sağlığı mesajları yağdı.

İzzet Yıldızhan'ı yıkan ölüm!

''ABİM HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞTU''

Abisi Mahmut Yıldızhan'ın yer aldığı bir kareyi Instagram sayfasından paylaşan türkücü, cenaze töreni bilgilerine de yer verdi:

Baba gibi bizi büyüten kıymetli abim, Mahmut Yıldızhan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazemiz yarın ikindi namazına müteakip Ankara Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecektir.

İzzet Yıldızhan'ı yıkan ölüm!

KANSERLE MÜCADELE EDİYORDU

Öte yandan; 2017 yılında kanser tedavisi gören ağabeyi Mehmet Yıldızhan’ı hastalığı nedeniyle kaybeden İzzet Yıldızhan'ın diğer abisi Mahmut Yıldızhan’a da kanser teşhisi konulmuştu. Mahmut Yıldızhan, 2019 yılında yoğun bakıma kaldırılmış ve bir süre hastanede tedavi altına alınmıştı. Ünlü isim, 2020 yılında da annesi Suriye Zelal Yıldızhan'ın vefatıyla büyük bir üzüntü yaşamıştı.

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