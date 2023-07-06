İzzet Yıldızhan'ı yıkan ölüm!

Üç farklı kadından dokuz çocuğu olan türkücü İzzet Yıldızhan, 2017 yılında sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmış ve abisi Mehmet Yıldızhan'ın hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu. Yıldızhan paylaşımına ise "Canım abim. Çok üzgünüm. Bir şey yapamıyorum. Yoğun bakıma alındı" mesajını yazmıştı.KANSERE YENİK DÜŞTÜİzzet Yıldızhan’ın tedavi altına alınan abisi Mehmet Yıldızhan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve Ankara' da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Kansere yenik düşen ünlü türkücünün abisi, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanmıştı.BAŞ SAĞLIĞI MESAJLARI YAĞDIİzzet Yıldızhan 6 yıl arayla aynı acıyı yaşadı. Yıldızhan'ın abisi Mahmut Yıldızhan vefat etti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran ünlü isme takipçilerinden baş sağlığı mesajları yağdı.''ABİM HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞTU''Abisi Mahmut Yıldızhan'ın yer aldığı bir kareyi Instagram sayfasından paylaşan türkücü, cenaze töreni bilgilerine de yer verdi:Baba gibi bizi büyüten kıymetli abim, Mahmut Yıldızhan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazemiz yarın ikindi namazına müteakip Ankara Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecektir.KANSERLE MÜCADELE EDİYORDUÖte yandan; 2017 yılında kanser tedavisi gören ağabeyi Mehmet Yıldızhan’ı hastalığı nedeniyle kaybeden İzzet Yıldızhan'ın diğer abisi Mahmut Yıldızhan’a da kanser teşhisi konulmuştu. Mahmut Yıldızhan, 2019 yılında yoğun bakıma kaldırılmış ve bir süre hastanede tedavi altına alınmıştı. Ünlü isim, 2020 yılında da annesi Suriye Zelal Yıldızhan'ın vefatıyla büyük bir üzüntü yaşamıştı.