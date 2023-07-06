Edis'ten İstanbul'da yaz konseri

Yazın tadını müzikle çıkarmak isteyen İstanbullular yaz konserlerine akın etmeye devam ediyorlar. Yaz konserinde sahne almaya hazırlanan isimlerden birisi de Edis olacak. Ünlü şarkıcı, Kemerburgaz Kent Ormanı'nda sahne alacak.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre; Edis, 14 Temmuz'da müzikseverlerle buluşacak. Edis'in konser biletleri internetten satışa sunuldu.Mart 2018'de ilk stüdyo albümü "An"ı piyasaya sürmeden önce çıkardığı tekliler ile ün kazanan Edis, Aralık 2014'te yayımlanan "Benim Ol" parçasıyla dikkatleri üzerine çekti. Ardından yayımladığı "Dudak" (2016) ve "Çok Çok" (2017) teklileriyle büyük başarı kazanan Edis, bugüne kadar 3 Radyo Boğaziçi Müzik Ödülü ve 4 Altın Kelebek Ödülü dahil olmak üzere birçok ödül aldı.