Açelya Akkoyun'dan romantik kutlama!

İlk evliliğini 1998–2002 yılları arasında meslektaşı Civan Canova ile yapan 50 yaşındaki oyuncu Açelya Akkoyun, 2006 yılında Enis Cergel ile ikinci evliliğini yapmıştı. Akkoyun, 2009 yılında da kızı Alya Deniz'i kucağına alarak anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.''AŞKIN HER ANI SENİNLE SEVGİLİM''Ünlü oyuncu, eşi Enis Cergel ile evlilik yıl dönümünü sosyal medya hesabından paylaştığı nikah kareleriyle kutladı. Aşk dolu bir paylaşıma imza atan Akkoyun, paylaşımının altına ise şu notu düştü:18'nci yıl başlar... 5 Temmuz 2006. Aşkın her hali ve her anı dönüşe dönüşe seninle sevgilim. Hayat sahnesinde beni dansa kaldırdığın için çok teşekkür ederim.