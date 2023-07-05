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Sevgilisi ile fotoğrafını paylaştı!

Çocukları Ezmira ve Miran'ın annesi Fatoş Yelliler'den 2021 yılında olaylı şekilde boşanan Berdan Mardini, geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü türkücünün genç sevgilisi Dilara Talay ile paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İkili arasındaki yaş farkı çok konuşuldu.

Ekleme: 5.07.2023 - 01:44 Güncelleme: 5.07.2023 - 01:48 / Editör: Ozge Selin
Berdan Mardini, 2010 yılında dünyaevine girdiği Fatoş Mardini'den 29 Mart 2021 tarihinde anlaşmalı olarak boşanmıştı. Şarkıcının avukatı tarafından yapılan açıklamada, ayrılık nedeni olarak 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' vurgusu dikkat çekmişti.

'ORTAK YAŞAM ÇEKİLEMEZ HALE GELMİŞTİR'

Taraflar arasında evliliklerinin başlangıcında bulunan duygu ve düşünce birliği zamanla yerini fikri çatışmaya bırakmış olup, şiddetli geçimsizlik halinin doğması sebebiyle ortak yaşam her iki taraf açısından da çekilemez hale gelmiştir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle taraflar ayrılma kararı almışlardır. Taraflar boşanmanın mali ve sair sonuçları ile velayetin babada kalması hususlarında mutabık kalarak anlaşmalı boşanma yoluyla evliliklerini sonlandırmışlardır.

Sevgilisi ile fotoğrafını paylaştı!

ADETA BAMBAŞKA BİRİ OLDU!

Berdan Mardini ile evli olduğu dönemde bambaşka bir görünüme sahip olan, son haliyle görenleri şaşırtan Fatoş Yelliler, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Sevgilisi ile fotoğrafını paylaştı!

'ALLAH KALBİMİZE GÖRE VERİYOR'

Son dönemde Memleketi Mardin'e kurduğu fabrika ile adından söz ettiren Berdan Mardini, yeni bir aşka yelken açtı. 44 yaşındaki türkücü, genç sevgilisi Dilara Talay ile pozunu, 'Her şey güzel Allah kalbimize göre veriyor' notu ile Instagram hesabından yayınladı.

Sevgilisi ile fotoğrafını paylaştı!

'KIZIN SANDIM'

Ünlü isim, Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü mezunu olan sevgilisini paylaşınca sosyal medyada olay oldu. Mutluluklar dileyip, 'Çok yakışmışsınız' mesajı yazanların yanı sıra çok sayıda 'yaş farkı' göndermesi de yapıldı.

Berdan Mardini'ye; 'Kızın yaşında', 'Sizden çok küçük, inşallah mutlu olursunuz', 'Kızın mı abi, Allah bağışlasın', 'Ben de kızın sandım', 'Bu kadar yaş farkına ne gerek var?', 'Kardeşin gibi', 'Bu ünlüler yanına güzel bir genç kız aldıkları zaman kızların onlara aşık olarak mı geldiklerini sanıyorlar?', 'Kız çok küçük ve güzel ama olmamış' ve 'Bu kız daha çocuk değil mi?' şeklinde yorumlar geldi.

Sevgilisi ile fotoğrafını paylaştı!

SEVGİLİSİ EN ÖNDEN İZLEDİ

Berdan Mardini, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Kıbrıs'ta bir otelde sahne almıştı. Basın mensuplarının sorularını cevapladıktan sonra sahneye çıkan türkücüyü, sevgilisi Dilara Talay, Mardini'nin çocukları ile en önden izlemişti. Mardini, şarkılarını sevgilisinin gözlerinin içine bakarak söylemişti.

Şarkıcı, sahnede kızı Ezmira'nın yeni yaşını da sevgilisi ve oğlu ile beraber kutlamıştı. Sevgilisi Dilara Talay'ın, Berdan Mardini'nin çocukları ile çok iyi anlaşması da gözlerden kaçmamıştı.

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