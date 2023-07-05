İsmail Ege Şaşmaz baba oluyor

İsmail Ege Şaşmaz, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Hande Ünal ile 2021'de nikâh masasına oturmuştu. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çiftten müjdeli haber geldi.İkilinin anne-baba olmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Bebeğini kucaklarına almak için gün sayan çiftten Ünal, belirginleşen karnını gözler önüne serdi. Birlikte objektif karşısına geçen çiftin bir hayli keyifli olduğu da dikkatlerden kaçmadı. Takipçileri de Şaşmaz ile Ünal'a tebrik mesajları yağdırdı.Heyecanı gün geçtikçe artan Hande Ünal, "Limon kadarmış... Sağlıkla gel..." açıklamasında bulundu.Ünlü oyuncu da, "Seni bekliyoruz" ifadelerini kullanarak sabırsızlığını dile getirdi.