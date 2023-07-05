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Havva Öztel'den takipçisine yanıt!

Her yaptığı ile olay olan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Öztel'in bir takipçisinden gelen ''Sana talibim'' şeklindeki mesaja ise verdiği cevap gündem oldu.

Ekleme: 5.07.2023 - 01:34 Güncelleme: 5.07.2023 - 01:37 / Editör: Ozge Selin
İddialı sahne kostümleriyle ve yaptığı açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren 23 yaşındaki Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, genç yaşta popüler olan kızıyla arasındaki ilişkiyi anlatmıştı.

"KIZLARIMLA ARKADAŞ GİBİ DEĞİLİM"

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Öztel, Tilki ile ilişkisi ve yaşadıkları zorluklardan bahsetmişti. Öztel, "Ben kızlarımla arkadaş gibi değilim. Ben anneyim, kızlarımın yeterince arkadaşları var. Ben sadece annelik görevimi yerine getirmeye çalışıyorum. Tırnaklarımı çıkarmam gereken yerde de yapıyorum, sonuçta çocuklarım yani. Bu anlamda profesyonel düşünemeyebilirim" demişti.

Havva Öztel'den takipçisine yanıt!

"O DÖNEMİ HİÇ UNUTMUYORUM"

Unutamadığı bir olayı anlatan Havva Öztel şöyle konuşmuştu:

Ben öğrenci yurdu işletiyorum, 20 yıldır da bu işi yapıyorum. Sosyal bakanlıktan şirketime geldiler bizi incelemek için, 'çocuğunuzu erken yaşta kullanıyor musunuz ekonomik olarak vs.' diye... Geldiklerinde tutuklanma kararı, çocuğumu alıp yetiştirme yurduna vermek gibi bir şeyler dönüyordu etrafta. O dönemi hiç unutmuyorum. Aleyna'da unutmuyor. Canımdan can gitti.

Öztel, sözlerine "Geldiler ve gördüler, bu kadının ekonomik durumu gayet iyi. Etrafta magazinde dönen bir şey olunca da merak konusu oldu. 'Çocuğu kullanıyor mu?' çabasına girdiler. Öyle olmadığını gördüler" diye devam etmişti.

Havva Öztel'den takipçisine yanıt!

'TERS KELEPÇE TAKIP GÖTÜRÜRLER' AÇIKLAMASI

Havva Öztel, kızı Aleyna Tilki'nin 'Bir çok şeyi açıklarsan ters kelepçe takıp götürürler o kişileri' sözlerine de açıklık getirmişti:

Bu konunun muhatabı Aleyna olduğu için, buna onun cevap vermesi gerekir. Benim sessiz kaldığım herhangi bir durum yok. 16 yaşında sosyal bakanlıktan iş yerimize geliyorlar, bu tür şeyleri düşündüğünüz zaman Aleyna'nın tabii ki o dönemki psikolojisini korumaya çalışıyoruz. Magazinde sürekli 'aile ona zarar mı veriyor?' şeyi var. Bilakis, magazin tarafından Aleyna'nın adı çok yıprandı. Muhtemelen Aleyna bunlardan bahsediyor ama bunun cevabını kendisi vermesi gerekir. Ben 7/24 yanındaydım zaten. Bu kadar göz önünde olmamızın nedeni de bu. Çok küçük yaşta olması nedeniyle hep yanında olmak zorundaydım. dolayısıyla başına gelecek her şeyden annesi ve babası olarak onu koruduk.

Havva Öztel'den takipçisine yanıt!

''ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞA İHTİYACIM YOK''

Kariyerine kızının izinden devam eden ve sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündem olan Havva Öztel, Instagram hesabından soru-cevap yaptı. Yaşamını Amerika'da sürdüren Öztel, bir takipçisinden gelen ''32 yaşındayım, Almanya'dayım ve sana talibim'' şeklindeki soruya "Benim iki çocuğum var üçüncüye ihtiyacım yok" cevabını verdi.

Havva Öztel'den takipçisine yanıt!

"KARDEŞİMİN EĞİTİMİ İÇİN AMERİKA'YA TAŞINDILAR"

Öte yandan; Annesi ve kız kardeşi Amerika’ya taşınan Aleyna Tilki, geçtiğimiz haftalarda e Levent’te benzin istasyonundan çıkarken objektiflere takılmıştı. Annesi ile kardeşinin Amerika'ya neden taşındıklarını açıklayan Tilki, ''Amerika benim için güzel geçti. Bolca konser izledim, kendi ufkumu genişletmek için notlar tuttum. Kardeşimin eğitim hayatı için oraya taşındılar. Ben de daha ilk bu işe başlarken Amerika’ya gitmiştim zaten eğitime'' şeklinde konuşmuştu.

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