Cem Belevi'nin yeni aşkı!

Tatil sezonunu açan Cem Belevi, soluğu Bodrum'da aldı. Belevi, önceki akşam şarkıcı Altay'ı dinlemeye gitti.Cem Belevi, yeni bir birlikteliğe adım attığı kız arkadaşıyla birlikte mekana giriş yaptı. Samimi halleriyle dikkat çeken çift, başbaşa şarkılara eşlik etti.Daha önce oyuncu Zehra Yılmaz ve şarkıcı İrem Derici gibi ünlü isimlerle aşk yaşayan ünlü şarkıcı ile sevgilisinin keyifli anları objektiflere böyle yansıdı. Gecenin sonunda otomobillerine binen ikili, ardından konakladıkları otelin yolunu tuttu.Öte yandan geçtiğimiz haftalarda özel hayatıyla ilgili konuşan Cem Belevi, "Görücü usulüyle evleneceğim" diyerek, evlilik meselelerini annesine bıraktığını belirtmişti. Belevi, ayrıca ilişkileriyle artık annesini üzmeyeceğini ifade etmişti.