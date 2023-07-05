Altuğ-Atacan çifti teknesini sattı

Bir döneme damga vuran 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Meltem' karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, Nişantaşı'nda görüntülendi. Yaz aylarını eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile teknede geçiren 48 yaşındaki oyuncu, teknelerini sattıklarını belirterek bu yaz için planlarını açıkladı. Ünlü isim ayrıca Bodrum'daki fahiş fiyatlarla ilgili soruya da yanıt verdi.

1994 yılında Miss Turkey yarışmasında birincilik elde eden, fenomen dizi 'Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' karakteriyle yıldızı parlayan Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la 2008'da nikâh masasına oturmuştu. İkili bir yıl sonra kızları Su'nun doğumuyla anne-baba olma mutluluğu yaşamıştı.



'BOŞANMA' HABERLERİNE İSYAN ETTİ



Eşiyle arasındaki dokuz yaş fark nedeniyle zaman zaman gündeme gelen ve sosyal medyada bu yöndeki yorumlara kayıtsız kalmayan oyuncu, son olarak katıldığı galada, muhabirlerin 'boşanma' sorusuna tepki göstermişti.



"BİZİM İÇİN '15 GÜNE AYRILIR' DEDİLER"



Haklarından birçok kez ayrılık haberi çıkan Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çifti, 15'inci evlilik yıl dönümlerini, sosyal medya hesaplarından yaptıkları romantik paylaşımlarla kutlamıştı.



Atacan, Altuğ'un fotoğrafına, "Bizim için '15 güne ayrılır' dediler, 15 ay diye düzelttiler, 15 yıl oldu evleneli. 15 ömür olsa inadımızdan değil, sevgimizden mahçup ederiz. Bakıp şu resime, nasıl hak verilmez bana? Neyse biz bir ufak kutlamaya kaçar" mesajını yazmıştı.



"SENİNLE BİR ÖMÜR"



Pınar Altuğ ise eşini etiketleyip, kalp emojisi de eklediği nikâh fotoğrafına, "15 sene... Seninle bir ömür" notunu düşmüştü. Paylaşım binlerce beğeni almıştı.



"O ŞANSLI ADAM BEN OLUYORUM"



Yağmur Atacan'ın, eşinin Instagram gönderisine, "Evet. O şanslı adam ben oluyorum, ta kendisi" yorumunu yapması dikkat çekmişti.



Geçtiğimiz günlerde ise Maslak Uniq Hall’de gerçekleşen 'Prens' dizisinin galasına katılan ünlü isim, Basın mensuplarının "Yağmur Bey ile boşanacağınız yönünde haberler çıkmıştı. Doğru mu?" sorusuna "Evet, biz boşandık. Ondan dolayı Yağmur burada yok" cevabıyla tepki göstermişti.



''TEKNEMİZİ SATTIK''



Pınar Altuğ, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı. Yaz aylarını eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile birlikte teknede geçiren oyuncu, teknelerini sattıklarını ve bu sene karada olacaklarını söyledi:



Bu sene teknede değiliz. Bayramda yurt dışındaydık. Hafta sonu da gideceğiz. Ama ben her zaman teknede yaşamaktan mutluyum. Beş kedi ve iki köpekle aynı uçakta olmuyor. Hareket kabiliyetimizi kısıtlanıyor. Bu sene karadayız, bakalım nasıl olacak. Teknemizi sattık, biraz uzadığı için yenisini alamadık.



''BODRUM'DAKİ FİYATLARI DAHA GÖRMEDİM''



Bodrum'daki fahiş fiyatların sorulması üzerine Altuğ, ''Zaten biz plajcı değiliz. Arkadaşlarımızın sitesine gidiyoruz. Fiyatları daha görmedim. Şu anda Türkiye'de fiyatları değerlendirmek imkansız. Bizim de algımız bozuldu. Ne pahalı ne ucuz, hesaplayamıyoruz. Burada yapabileceğimiz masrafla Avrupa'da güzel tatil yapabiliyorsunuz'' diye cevap verdi.



EKRANLARA DÖNÜŞ SİNYALİ



Ekranları özlediğini de belirten oyuncu, ''Televizyonu özledim. Geri dönmek istiyorum. Seçiyim'' diye konuştu. Eşi Yağmur Atacan'ın yıllardır ekranda olmamasıyla ilgili Altuğ, ''Aslında olabilir. Geçenlerde, 'Biraz özledim' dedi. Bakalım. Yağmur uzun senelerdir uzak'' ifadelerini kullandı.