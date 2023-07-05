Acun Ilıcalı evleniyor mu?

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın doğum günü için sürpriz bir parti organize etti.Ünlü televizyoncunun sevgilisine evlilik teklifi ettiği ve Altunkaya’nın teklifi kabul etmesiyle çifte kutlama yaptığı iddia edildi.Dördüncü kez nikah masasına oturacak olan Acun Ilıcalı'nın, 3 yıldır birlikte olduğu Ayça Çağla Altunkaya ile bu yaz evleneceği konuşuluyor.Acun Ilıcalı’nın sevgilisinin doğum günü kutlamasından paylaştığı fotoğraflarda Altunkaya’nın parmağındaki yüzük de dikkat çekti.Ilıcalı, 24. yaşına giren sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününden romantik paylaşımlar imza attı.Acun Ilıcalı, sevgilisiyle çekilen karelerini sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Duygularımı bugün kulağına söyledim, herkes duymasın. Doğum günün kutlu olsun, her günümüz böyle mutlu olsun.”