Deren Talu'nun yeni aşkı ortaya çıktı!

Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli’nin kızları da anneleri gibi özel hayatlarıyla gündemden düşmüyor.Samyeli’nin büyük kızı model ve oyuncu Deren Talu gönlünü yine birine kaptırdı.Talu’nun, bir süredir Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral’la birlikte olduğu iddia edildi.Emir Aral, kulübün yeni nesil yöneticilerinden ve 38 yaşında. Deren Talu ise 27 yaşında.Anne Defne Samyeli de kendisinden yaşça küçük müzisyen Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşıyor.