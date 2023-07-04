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Dansları geceye damga vurdu

Düzenlenen özel bir etkinlikte sahne alan İbrahim Tatlıses ile Gülben Ergen, müzik şöleni yaşattı. Kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşatan İbrahim Tatlıses ile Gülben Ergen'in dansı geceye damga vurdu. O anlar konseri dinlemeye gelenleri mest etti.

Ekleme: 4.07.2023 - 09:25 Güncelleme: 4.07.2023 - 09:26 / Editör: Ozge Selin
Düzenlenen bir etkinlik Türk Müziğinin efsane ismi İbrahim Tatlıses, ünlü şarkıcı Gülben Ergen ve oyuncu Şafak Sezer'in sahne aldıkları muhteşem konserle başladı. Aynı sahneyi paylaşan ünlü sanatçılar, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Gecede dev isimler keyifli bir konsere imza attı.

Gecenin açılışını yapan Şafak Sezer, konserin ilk dakikalarında esprileriyle eğlencenin doruklara çıkacağının sinyalini verdi. Dinleyicileri kahkahaya boğan ünlü oyuncunun Gülben Ergen'i sahneye davet etmesiyle müzik keyfi başladı. Ergen, en sevilen hitleriyle tam anlamıyla eşsiz bir gece yaşattı. İlerleyen dakikalarda müziğin usta ismi İbrahim Tatlıses'in sahne almasıyla coşku ikiye katlandı. Dünden bugüne unutulmayan klasikleriyle mest eden imparator, tüm hayranlarının kalbine dokundu. Oyuncu Şafak Sezer'in de enerjisiyle konsere renk kattığı gecede muhteşem üçlü sevenlerini doyasıya eğlendirdi.

Eğlencenin bir an olsun azalmadığı bu özel etkinlikte imparator İbrahim Tatlıses ile ünlü sanatçı Gülben Ergen'in dansı geceye damgasını vurdu. Yıllar önce birlikte çektikleri klibi hatırlatan ikili 'Haydi Söyle' parçasını seslendirerek dans etti. Dans performanslarıyla müzikseverleri geçmişe götüren iki dev ismin bu özel anları renkli dakikalara sahne oldu.

Eşsiz performanslarıyla sahnede devleşerek hayranlarına eşsiz bir gece yaşatan ünlü sanatçılar, 3 saat boyunca sevenlerine müzik dolu bir gece yaşattı.

Dansları geceye damga vurdu
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