Aşklarını ilan ettiler!

Bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Selin Yağcıoğlu'ndan ayrıldıktan sonra Çağla Boz ile yeni bir aşka yelken açtı. Birlikte tatile çıkan ikili, birlikteliklerini ilan etti

Berk Atan, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Selin Yağcıoğlu'ndan ayrıldıktan sonra gönlünü kendisi gibi oyuncu olan Çağla Boz'a kaptırdı.Çağla Boz ile yeni bir ilişkiye yelken açan Berk Atan, sevgilisiyle birlikte tatile çıktı.Birlikteliklerini sosyal medyaya taşıyan Berk Atan ile Çağla Boz, yan yana çekilen bu fotoğrafı da takipçileriyle paylaştı.Öte yandan Berk Atan'ın eski sevgilisi Selin Yağcıoğlu, kısa bir süre önce iş insanı Allan Hakko ile yeni bir aşka yelken açmıştı.Çağla Boz da geçtiğimiz yıl şarkıcı Murat Dalkılıç ile aşk yaşamıştı.