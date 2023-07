Rafet El Roman isyan etti!

Marmaris tatili sonrası Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Rafet El Roman ile sevgilisi Yasemin Gergeç, önceki gün Nişantaşı'nda alışveriş turundaydı. Basın mensuplarıyla sohbet eden şarkıcı, tüm sevenlere ithafen yaptığı ve 'Sen ve Ben' adını verdiği yeni şarkısını yakında müzikseverlerle buluşturacağını anlatıp, müzik sektörünün son durumunu değerlendirdi."SÖZE, BESTEYE MUHTAÇ İSİMLER 50 YIL PİYASADA KALIYOR"Müzik dünyasında üretip yazan isimlerin her zaman avantajlı olduğunu belirten El Roman, "İddialı olmak güzeldir, gençler her zaman iddiaları olsun. Her şeyden önemlisi üretmektir. Kendileri üretip yazanlar her zaman daha avantajlıdır sektör içinde. Birilerinin sözüne, bestesine muhtaç olanların işi zordur. Müzik camiasında yıllardır hayatında hiçbir şarkıya imza atmamış isimler bile 50 yılda piyasada kalabiliyor. İyi ekiple, prodüktörle, yapımcı ile çalışmak kariyerlerine avantaj sağlar" dedi.Rafet El Romanın yaş farkı ve çapkınlık isyanı Yasemin ile evlenirim"20 YILDA BİR TÜRK ŞARKI DÜNYA LİSTELERİNDE OLABİLİR'Son dönemin ünlü isimlerinin dünya starı olma iddiası hakkında görüşü sorulan şarkıcı, "Yurt dışına açılmak her sanatçının hayali olmuştur ama Türkçe dilinde müziklerin international bir platformda yer alacağına inanmıyorum. Belki dönem dönem olabilir. Belki 20 yılda bir Türk şarkı dünya müzik listelerinde yer alabilir. Bunu bir Barış Manço, Ajda Pekkan ve 90'lı yıllarda Tarkan denedi. Yeni nesil de deneyecektir. Başkalarını topa tutarken bu arada ben de denedim. İngilizce 'Amerika'yı yaptık, İngilizce 'Leyla' şarkımızı yaptık. Hedefin varsa deneyeceksin. Türkiye'de belli yaşlarda belli hedefe ulaşınca insan kendini aşmak, sınırları zorlamak istiyor" şeklinde konuştu."RAP MÜZİK NE SÖYLÜYOR HİÇ ANLAŞILMIYOR"Eskiden şarkı söylerken kelimeleri iyi telaffuz edemediği için müzik dünyasından çok eleştirildiğini dile getiren Rafet El Roman, son yıllarda yükseliş trendine giren rap müziği ise kendisinin anlayamadığı itirafında bulundu.Eskiden rap müziği çalınmazdı, mesela ben 2011 yılında Şanışer ile düet yaptım. Kimse çalmadı. Bakıyorum şimdi herkes rap müzik çalıyor. Müziğin lisanı değişti birden. Eskiden bana kızıyorlardı 'Bu nasıl Türkçe, bu nasıl telaffuz?' diye. Şimdi hiç anlaşılmıyor ne söyledikleri. Bazı şarkıları seviyorum, bazılarını anlamıyorum nedir ne anlatmak istiyor. İçine bir sürü yabancı kelimeler koyuyorlar. Bu arada benim kızım da aynı müziği yapıyor. Olabilir müziğin bir sınırı yok. Şunu yaparsın şunu yapamazsın değil. Her sanatçı özgürdür, dilediği gibi, içinden geldiği gibi zaten. Bu arz talep meselesi. Z kuşağı da bundan keyif alıyorsa yapacak bir şey yok."RAFET GİBİ ROMANTİK ŞARKICININ BİRAZ ÇAPKINLIĞI OLSUN"'Çapkın' etiketinin üzerine yapıştığını ve bu durumdan rahatsızlık duyduğunu vurgulayan ünlü isim, sevgilisiyle aralarındaki yaş farkı nedeniyle insanların kendisini yargılamaması gerektiğini ifade etti.54 yaşındaki sanatçı, "Birbirlerine duygusal olarak bağlı insanların aşkla ve yaşla sınırlandırılmaması gerekir. Doğru, insanlar ister istemez yaş farkı olunca her türlü düşünceye kapılabiliyorlar. Gerçek ise, ciddi ise yargılamamak lazım. Çapkın diye dillerine dolamışlar. Bırakın da Rafet El Roman gibi başarılı, romantik şarkı söyleyen bir adamın biraz çapkınlığı olsun. Bunda ne var? Anlamıyorum. Kötü alışkanlığım yok" sözleriyle tepkisini dile getirdi."YASEMİN'İ SEVİYORUM"Tuğba Altıntop ve Ceren Kaplakarslan'la (2014–2017) evlenip boşanan Rafet El Roman, yeniden nikâh masasına oturmak isteyip istemediği sorusuna, "Tabii ki Yasemin ile olabilir çünkü onu seviyorum" yanıtını verdi.