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Nurgül Yeşilçay'dan aşk pozları

Kanal D ekranlarında 'Veda Mektubu' dizisinin başarılı oyuncusu Nurgül Yeşilçay, yapımcı sevgilisi Necati Kocabay’la tatile çıktı. Önceki gün Bozburun’da teknelerinin üzerinde görüntülenen oyuncu aşka geldi. Oyuncu, esprileriyle sevgilisinin yanı sıra teknede hazır bulunan arkadaş grubuna da kahkahalar attırdı.

Ekleme: 31.07.2023 - 09:08 Güncelleme: 31.07.2023 - 09:11 / Editör: Ozge Selin
Farklı hikayesi, başarılı oyunculukları ile olduğu kadar görkemli kıyafetleri ve stylingi ile de beğeni toplayan, Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Veda Mektubu'nun 'Alanur'u Nurgül Yeşilçay, nasıl zayıfladığının sırrını anlatmıştı.

''ALIŞANA KADAR ÇOK ZORDU''

Tatlı ve çikolatadan uzak durduğunu belirten ünlü isim, sabah kalktıktan sonraki ilk dört saat yemek yemediğinin altını çizerek şu ifadeleri kullanmıştı:

Arkadaşlar bildiğiniz aç kaldım. Alışana kadar çok zordu. Gece yatmadan dört saat önce yemeyi bırakıyorsun. Sabah kalktıktan sonra dört saat aç kalıyorsun sonra yemek yiyorsun. Mümkün mertebe tatlı, çikolata yok. Biraz da dikkat ediyorsun.

Nurgül Yeşilçay'dan aşk pozları

TEKNEDE ROMANTİZM

Yeşilçay, yapımcı sevgilisi Necati Kocabay’la tatile çıktı. Önceki gün Bozburun’da teknelerinin üzerinde görüntülenen oyuncu aşka geldi. Sevgilisi Necati Kocabay’ı öpen Yeşilçay’ın teknenin neşe kaynağı oldu.

FİT HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Esprileriyle sevgilisinin yanı sıra teknede hazır bulunan arkadaş grubuna da kahkahalar attıran oyuncu, fiziğiyle dikkat çekti. Nurgül Yeşilçay ve Necati Kocabay’ın gözlerden uzak seçtiği görülürken kaldıkları alanın, kara yolunun olmadığı öğrenildi.

GAZETECİLERE ELİYLE KALP İŞARETİ YAPTI

Doğa ve hayvanlarla çevrili alanda kafasını dinleyip, sezon yorgunluğunu atmaya çalışan Yeşilçay’ın neşesine diyecek yoktu. Görüntülendiğini fark eden oyuncu, gazetecilere eliyle kalp işareti yaparak sempatik hareketler yaptı.

Nurgül Yeşilçay'dan aşk pozları
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