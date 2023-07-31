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Nejat İşler'e Berrak Tüzünataç sorusu!

Son olarak 'Aile' dizisinde rol olan Nejat İşler, önceki gece Beyoğlu'nda görüntülendi. Ünlü oyuncu, gazetecilerin bir dönem aşk yaşadığı Berrak Tüzünataç ile ilgili sorusu üzerine ilginç bir yanıt verdi.

Ekleme: 31.07.2023 - 02:16 Güncelleme: 31.07.2023 - 02:17 / Editör: Ozge Selin
'Kaybedenler Kulübü', 'Anlat İstanbul' ve 'Çukur' gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Nejat İşler, geçtiğimiz gece Beyoğlu'nda bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı.

Basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden Nejat İşler, “Film projem vardı, bitti. Şimdi tatil dönemindeyiz. Sonrasında da dizi devam edecek” şeklinde konuştu.

Nejat İşler'e Berrak Tüzünataç sorusu!

"ÖNÜMÜZDEKİ MART EMEKLİ OLUYORUM"

51 yaşındaki oyuncu, muhabirlerin “Aşk hayatınız nasıl gidiyor?” sorusunu, “Şu anda iş var abi” şeklinde yanıtlamakla yetindi.

Nejat İşler, “Sizi bu duruma getiren, böyle olmanıza neden olan geçmişte yaşadığınız Berrak Tüzünataç aşkı mı?” sorusu karşısında ise şu cevabı verdi:

51 yaşındayım. Önümüzdeki mart emekli oluyorum. Öyle söyleyeyim. Kolay gelsin.

Nejat İşler'e Berrak Tüzünataç sorusu!

"BİRBİRİMİZİ MAHVETTİK!"

Nejat İşler, 2009-2011 yılları arasında Berrak Tüzünataç ile aşk yaşamıştı. İddialara göre sık sık kavga eden ünlü çift, kıskançlık krizi nedeniyle yollarını ayırmıştı.

Tüzünataç'ın, 2014'te zatürre nedeniyle hastanede tedavi gören İşler ile ilgili bir yakınına, "Ayrılıktan sonra kendine gelemedi. Ben de uzun süre iyi olamadım. Acı çektik. Aslında birbirimizi mahvettik" dediği de öne sürülmüştü.

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