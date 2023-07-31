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Işın Karaca'dan evlilik açıklaması

Alopeci Universal (AU) adlı hastalıkla mücadele eden Işın Karaca, konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı. Işın Karaca, evleneceği yönündeki söylentiler hakkında yöneltilen soru üzerine dikkat çeken bir yanıt verdi.

Ekleme: 31.07.2023 - 09:20 Güncelleme: 31.07.2023 - 09:20 / Editör: Ozge Selin
Işın Karaca geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabından bir paylaşım yaparak, Alopeci Universal (saç kıranın son evresi) hastalığına yakalandığını şu sözlerle duyurmuştu:

Gördüğünüz üzere saçım yok. Kaşlarım yok. Kirpiklerim de. Hatta vücudumun hiçbir yerinde kıla dair bir şey yok.. Bugüne kadar verdiğim lazer epilasyon paralarına yazık. Siz bilmeden ben neler atlatmışım.. Siz bilmeden en zor günümde bile peruk takıp şarkılarını bangır bangır söyledim.

"SAKLAMAK ZOR GELMEYE BAŞLADI"

"Çünkü hayat bunu gerektiriyordu. Saklamak artık daha zor gelmeye başladı hastalıktan. Paylaşma sebebim bu... Ben hep bir umutla saçlarım geri gelecek diye beklerken hastalık bu noktaya gelince benim uzun bir süre kel kalacağımı anlayınca yükü hafifletmem gerekiyordu...Hayır arkadaşlar kanser tedavisi görmüyorum! Hastalığımın adı Alopeci Universal (AU); kısaca saç kıranın son evresi.

DİNLEYİCİLERDEN TAM NOT ALDI

Karaca, önceki gün Aqua Florya AVM’nin, ‘Ay Işığında Konserler’ kapsamında düzenlediği etkinliğin ikinci gününde sahne aldı. Emir Ersoy’la aynı sahneyi paylaşarak, kendisini dinlemeye gelenlere müzik ziyafeti yaşatan Işın Karaca, kendisini dinlemeye gelenlerden tam not aldı.

"EVLİ OLUP OLMAMAMIZ ÖNEMLİ DEĞİL"

Konser öncesi gazetecilerin sorularına cevap veren Işın Karaca, evleneceği yönündeki söylentiler hakkında yöneltilen soru üzerine, “Evli olup olmamamız önemli değil, birlikte çok şey paylaşıyoruz, öyle bir vaktimiz de yok” ifadelerinde bulundu.

"SESİMİZİ ÇIKARMADIK"

Sahne sırasında polemik yaratacak bir açıklamaya da imza atan Işın Karaca, orkestrasından bir ekip arkadaşının şarkı söylemesini isteyince 'hayır' cevabıyla karşılaşması üzerine; “Biz ne tornacıların şarkıcı olmasına şahit olduk da sesimizi çıkarmadık. Sen mi şarkı söyleyemeyeceksin?” demesi üzerine dinleyiciler tarafından alkış topladı. Işın Karaca’nın bu sözleriyle kimi kast ettiği ise merak konusu oldu.
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