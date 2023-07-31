Demet Özdemir'in kombini dudak uçuklattı

Tatil amaçlı yurt dışına çıkan ve geçtiğimiz günlerde İtalyan hayranlarının yoğun ilgisi ile karşılaşan Demet Özdemir, iddialara göre Yunan DJ Sergio ile birlikte yeni bir aşka adım attı. Bu iddialar henüz kanıtlanmamışken Demet Özdemir, İtalya'ya konser haftası için tatile gitti.Demet Özdemir paylaşımları kadar konser tarzı ile de dikkat çekti.Milano Snai La Maura Hipodromu'nda düzenlenen etkinlikte boy gösteren Demet Özdemir'in kombin fiyatı dudak uçuklattı.Özdemir'in üzerindeki yeleğin 15 bin 850 TL, sandaletlerinin ise 20 bin TL değerinde olduğu ortaya çıktı.