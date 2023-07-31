Atakan Arslan'a yoğun ilgi...

Avatar lakaplı başarılı sporcu Atakan Arslan, geçtiğimiz gün yakın arkadaşıyla birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Akşam saatlerinde AVM'ye gelen Atakan Arslan, şu sıralar yoğunlaştığı oyunculukla ilgili çalışmalarının devam ettiğini söyledi.



Çok yakında yeni sürprizleri olacağını söyleyen Atakan Arslan, AVM'de kaldığı süre boyunca sevenlerinin de yoğun ilgisiyle karşılaştı.