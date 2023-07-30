Yıllar sonra aynı karedeler...
Fenomen yapım 'Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ Atacan, aynı dizide 'Haluk' karakterine hayat veren rol arkadaşı Tamer Karadağlı ile yıllar sonra yeniden bir araya geldi.
2002-2019 yılları arasında ekranlara gelen Çocuklar Duymasın dizisi, unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor. Yayınlandığı döneme damga vuran dizide 'Meltem' ve 'Haluk' karakterlerine hayat veren Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı, bir ödül töreninde karşılaştı.
'ÇOK ÖZLEMİŞİM'
İkilinin fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Karadağlı, eski rol arkadaşı ile poz vermeyi ihmal etmedi ve kareyi 'Çok özlemişim' notu ile Instagram hesabından yayınladı.
'ÇOK ÖZLEMİŞİM'
İkilinin fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Karadağlı, eski rol arkadaşı ile poz vermeyi ihmal etmedi ve kareyi 'Çok özlemişim' notu ile Instagram hesabından yayınladı.