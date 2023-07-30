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Beyaz Gazete
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Tarihi film için hazırlıklara başladı

Güzel oyuncu Jessica May Etiler'de elinde tarihi kitaplarla görüntülendi. Keyifli halleri ile dikkat çeken Jessica May, yeni projesi hakkında detayları anlattı. May, "Bu ülkenin tarihini hep merak etmişimdir. Zaten elimden geldiğince araştırıyordum ama şimdi daha detaylı araştırmam gerekecek çünkü yakın zamanda 1300'lü yıllara kadar uzanan ve günümüze de değinen, beni çok heyecanlandıran bir filmde rol alacağım" dedi.

Ekleme: 30.07.2023 - 01:00 Güncelleme: 30.07.2023 - 01:01 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz aylarda Türk vatandaşlığı almasının sevincini yaşayan ünlü oyuncu Jessica May, Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

YENİ PROJE MÜJDESİNİ VERDİ

Türk tarihi ile ilgili kitaplarla görüntülenen Jessica May, "Bu ülkenin tarihini hep merak etmişimdir. Zaten elimden geldiğince araştırıyordum ama şimdi daha detaylı araştırmam gerekecek çünkü yakın zamanda 1300'lü yıllara kadar uzanan ve günümüze de değinen, beni çok heyecanlandıran bir filmde rol alacağım" dedi.

Sinema filmi için at binicilik dersleri de almaya başlayacağını söyleyen oyuncu "Kendimi çok şanslı hissediyorum" şeklinde konuştu.
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