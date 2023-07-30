Ekranların en sevilen yapımlarından olan Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı "Psikolog Sinan" karakteriyle tanınan Nejat Birecik oyunculuk kariyerini noktalamasının ardından gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyordu. Nejat Birecik'in son hali ortaya çıktı. Birecik'in son hali gündem oldu.Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Furkan Kızılar, Özgür Ozan ve Zeyno Günenç gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı 2000'lere damga vuran Çocuklar Duymasın dizisi yayınlandığı büyük ilgi görmüştü. Başka kanallarda yeni bölümleri ile devam eden ve geçtiğimiz yıllarda ekran macerasını noktalayan Çocuklar Duymasın dizisi oyuncuları son halleriyle gündeme geliyor. Dizide Meltem'in psikoloğu olarak hafızalarda yer edinen Sinan Bey'e Nejat Birecik hayat verdi.Son olarak 2013'te Tatar Ramazan dizisinde rol almış olan Nejat Birecik oyunculuğu bırakıp gözlerden uzak bir hayat kurdu. Tiyatro eğitimleri de veren Nejat Birecik'in son hali ortaya çıktı. Sosyal medya kullanıcıları "Ne kadar değişmişsin" ve "Çok yaşlanmışsın" gibi yorumlarda bulundu.İşte Nejat Biricik'in son hali;