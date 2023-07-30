Hülya Avşar'dan dudak uçuklatan anlaşma

Avşar kızı daha önce marka yüzü olduğu mücevher markasıyla bir kez daha anlaştı. Şarkıcının bu kez 25 milyon TL kazanacağı öğrenildi.

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, kusursuz fiziği ile genç kızlara adeta taş çıkarıyor.Açıklamaları ve paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Avşar, cesur pozlarıyla da gündem oluyor.Öte yandan dobralığı ve özel hayatıyla da zaman zaman eleştirilerin odağında olan Avşar, yıllara meydan okuyor.Yoğun bir konser takvimi bulunan Avşar kızı aynı zamanda marka yüzü olmayı da tercih ediyor.Geçtiğimiz yıl yüzü olduğu mücevher markası ile yeniden anlaşmaya varan şarkıcı, dudak uçuklatan bir ücrete imza attı.Avşar, adını taşıyan özel tasarım mücevherlerin de satışa çıkacağı anlaşmadan 25 milyon TL kazanacak.